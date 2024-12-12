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HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 00:02
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Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız

Milli Savunma Bakanlığı, “SMO’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız
*2015 yılında yeni yerine taşınmadan önce, Fırat'ın doğu kıyısındaki Karakozak Köyü'nde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu.

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları sürerken, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’den “Süleyman Şah Türbesi” ile ilgili bir açıklama geldi.

9 Aralık’ta Münbiç kent merkezini ele geçiren SMO’ya bağlı gruplar, M4 karayolu ekseninde ilerlemeye çalışırken, Fırat Nehri üzerindeki Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı yakınlarında 11 Kasım’da çatışmalar yaşandı. Bu bölgelere TSK tarafından kara ve hava bombardımanları gerçekleştirildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, hâlihazırda Suriye’nin Eşme Köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin, Karakozak’taki eski yerine taşınması konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 2015 yılında IŞİD’in oluşturduğu tehdit sırasında türbenin korunmasına katkıda bulunduklarını hatırlattı.

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Abdi’nin paylaşımı şöyle:

“2015 yılında IŞİD’in oluşturduğu tehdit sırasında Süleyman Şah Türbesi'nin naaşının Eşme bölgesine taşınmasını kolaylaştırarak korumasına katkıda bulunduk. Bugün, tarihi mekânların korunmasına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Süleyman Şah’ın naaşının, önceki uluslararası anlaşmalara uygun olarak ve kültürel mirasa tam saygı çerçevesinde, orijinal yerine geri taşınmasını kolaylaştırmak için tüm ilgili taraflarla işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”

MSB: Sahada uygun koşullar oluşmalı

Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınması konusu, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak Köyü’nün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınıp taşınmayacağı” sorusuna MSB kaynakları şu yanıtı verdi:

“SMO’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
süleyman şah türbesi Mazlum Abdi suriye milli ordusu suriye demokratik güçleri
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