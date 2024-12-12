Münbiç ateşkesinde ‘Süleyman Şah Türbesi’ detayı

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO) gruplarından oluşan “Özgürlük Şafağı Operasyon Odası”, 6 Aralık’tan bu yana saldırıların sürdüğü Münbiç’te bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Açıklama, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ateşkes duyurusundan bir gün sonra geldi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 11 Kasım’da ABD arabuluculuğunda, “sivillerin korunması ve güvenliği için” bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını ve SDG’ye bağlı Münbiç Askeri Meclisi’nin bölgeden çekileceğini duyurmuştu. Buna karşın, SMO, M4 karayolu ekseninde ilerleme girişimlerini sürdürerek Fırat Nehri üzerindeki Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı yakınlarında saldırılarına devam etmişti.

“Özgürlük Şafağı Operasyon Odası” tarafından paylaşılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 17.00’da başlayacak ve 16 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan anlaşmanın maddeleri şöyle:

SDG’nin Münbiç kenti ve çevresinden aileleriyle birlikte çekilmesi.

SDG’nin kontrolü altındaki Süleyman Şah Türbesi bölgesi ve çevresindeki tepelerin teslim edilmesi.

Tişrin Barajı bölgesindeki her iki tarafın güçlerini çekmesi ve elektrik dağıtım hizmetlerinin kesintisiz sağlanması.

Tişrin Barajı’nın işletilmesi ve denetiminin Şam yönetimine devredilmesi.

Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı: Süleyman Şah Türbesi

*Haritadaki yeşil alanlar SMO'nun, sarı alanlar ise SDG'nin kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

SDG’nin dünkü ateşkes açıklamasında Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin bir detay yer almamıştı.

Ancak SDG Komutanı Mazlum Abdi, hâlihazırda Suriye’nin Eşme Köyü sınırları içinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin Karakozak’taki eski yerine taşınması konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını ifade eden ikinci bir açıklama yapmıştı. Bu bağlamda, SMO’nun yaptığı açıklamada Süleyman Şah Türbesi bölgesinin teslimine dair bir madde bulunması dikkat çekiyor.

Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız

(VC)