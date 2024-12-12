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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 22:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 00:02
2 dk Okuma

Münbiç ateşkesinde ‘Süleyman Şah Türbesi’ detayı

SMO’nun duyurduğu anlaşmaya göre, SDG, Münbiç’in yanı sıra Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri olan Karakozak Köyü’nden de çekilecek. Anlaşmadan önce, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız” demişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Münbiç ateşkesinde ‘Süleyman Şah Türbesi’ detayı
*SMO militanları, Münbiç kent merkezinde, 10 Kasım 2024. (Fotoğraf: AA)

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO) gruplarından oluşan “Özgürlük Şafağı Operasyon Odası”, 6 Aralık’tan bu yana saldırıların sürdüğü Münbiç’te bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Açıklama, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ateşkes duyurusundan bir gün sonra geldi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 11 Kasım’da ABD arabuluculuğunda, “sivillerin korunması ve güvenliği için” bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını ve SDG’ye bağlı Münbiç Askeri Meclisi’nin bölgeden çekileceğini duyurmuştu. Buna karşın, SMO, M4 karayolu ekseninde ilerleme girişimlerini sürdürerek Fırat Nehri üzerindeki Karakozak Köprüsü ve Tişrin Barajı yakınlarında saldırılarına devam etmişti.

“Özgürlük Şafağı Operasyon Odası” tarafından paylaşılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 17.00’da başlayacak ve 16 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan anlaşmanın maddeleri şöyle:

  • SDG’nin Münbiç kenti ve çevresinden aileleriyle birlikte çekilmesi.
  • SDG’nin kontrolü altındaki Süleyman Şah Türbesi bölgesi ve çevresindeki tepelerin teslim edilmesi.
  • Tişrin Barajı bölgesindeki her iki tarafın güçlerini çekmesi ve elektrik dağıtım hizmetlerinin kesintisiz sağlanması.
  • Tişrin Barajı’nın işletilmesi ve denetiminin Şam yönetimine devredilmesi.
Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı: Süleyman Şah Türbesi
Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı: Süleyman Şah Türbesi
12 Aralık 2024
*Haritadaki yeşil alanlar SMO'nun, sarı alanlar ise SDG'nin kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

SDG’nin dünkü ateşkes açıklamasında Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin bir detay yer almamıştı.

Ancak SDG Komutanı Mazlum Abdi, hâlihazırda Suriye’nin Eşme Köyü sınırları içinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin Karakozak’taki eski yerine taşınması konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını ifade eden ikinci bir açıklama yapmıştı. Bu bağlamda, SMO’nun yaptığı açıklamada Süleyman Şah Türbesi bölgesinin teslimine dair bir madde bulunması dikkat çekiyor.

Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız
Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız
12 Aralık 2024

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
münbiç suriye savaşı suriye demokratik güçleri sdg SMO suriye milli ordusu ateşkes anlaşması süleyman şah türbesi
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