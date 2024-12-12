Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı: Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu ve bulunduğu alan, Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Eşme köyü sınırları içinde yer alıyor ve Türkiye'nin sınırları dışındaki tek eksklav toprak parçası olma özelliğini taşıyor.

Süleyman Şah’ın doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı Boyu’nun reisi olduğu biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilaları nedeniyle, 13. yüzyılda batıya göç etmeye karar verdi. Halep yakınlarındaki Caber Kalesi çevresine yerleşen Süleyman Şah, daha sonra yeniden bir yurt arayışı için yola çıktı. Ancak 1227 yılında, Fırat Nehri’ni geçmeye çalışırken muhafızlarıyla birlikte boğuldu. Naaşı ve hayatını kaybeden iki muhafızı, Caber Kalesi eteklerindeki bir kümbete defnedildi. Osmanlı döneminde bu mezarın üzerine bir türbe inşa edilerek “Türk Mezarı” adı verildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından türbe, Fransız Suriye Mandası sınırları içinde kaldı. 1921 Ankara Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması’na göre, türbe Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edildi. Türkiye, burada muhafız bulundurma ve bayrak çekme hakkına sahip oldu.

*Süleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri Caber Kalesi, Rakka

1973: Türbenin ilk taşınması

1968 yılında Suriye, Fırat Nehri üzerindeki Tabka Barajı’nın inşası nedeniyle türbenin su altında kalacağını öne sürdü ve türbenin taşınması talebinde bulundu. Türkiye, buna karşılık bir nota vererek Keban Barajı’ndan Suriye’ye su akışını kesti. Uzun süren müzakerelerin ardından bir anlaşma sağlandı. Türbenin Halep-Haseke yolu üzerindeki Karakozak Köyü yakınlarına taşınmasına, eski yerine bir kitabe dikilmesine ve bu yerin tespiti için göl üzerine bir şamandıra konulmasına karar verildi.

1973 yılında türbe, Fırat’ın doğu kıyısındaki Karakozak Köyü’nde 10 bin 96 metrekarelik bir alana taşındı.

*Karakozak Köyü'nde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu

IŞİD tehdidi ve türbenin ikinci kez taşınması

Mart 2014’te IŞİD, Karakozak Köyü’nü işgal ederek türbeyi hedef aldı ve “Türkiye devleti Müslüman değildir. İslam toprağı olan Halep’teki bu kabirde bulunan askerler için üç gün mühlet veriyoruz. Biz bunu şirk kabul ediyoruz ve aksi takdirde kabri yerle bir ederiz” diyerek Ankara’yı tehdit etti.

Türkiye, 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde bölgede artan çatışmaları gerekçe göstererek, “Şah Fırat Operasyonu” adıyla Süleyman Şah Türbesi ve çevresine yönelik bir sınır ötesi operasyon düzenledi. Operasyon sırasında türbe ve karakol binaları yıkıldı. Türbe, Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgeye, Kobanî’nin yaklaşık 30 km batısındaki Eşme Köyü’ne (Aşme Ber Ferêt) taşındı.

YPG, TSK’nin düzenlediği operasyonun bilgileri dâhilinde yapıldığını ve operasyonda aktif rol aldıklarını duyurdu. Türkiye ise operasyonda PYD ve YPG’nin katkısı olmadığını açıkladı.

Öcalan’dan “Eşme ruhu” mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan, 21 Mart 2015’teki Diyarbakır Newroz’unda, “Çözüm Süreci” kapsamında okunan mesajında, Süleyman Şah Türbesi operasyonunda PYD-YPG’nin rolüne dikkat çeken bir açıklamada bulundu:

“...Ayrıyeten hem bölgemiz için hem de uluslararası dünya için büyük anlamı olan Kobanî direnişini ve zaferini selamlıyorum. Bu temelde gelişen 'Eşme ruhunu' halklarımız arasında yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum.”

6 Mart 2016’da ise dönemin PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Şah Fırat Operasyonu sırasında koordinasyon sağlamak için Türkiye’de bulunduğunu açıkladı. Müslim, “İstanbul’daydım. Ankara’da bir ekip oluşturulmuştu. Ama istediğim zaman hem Kobanî’yle hem de onlarla konuşabiliyordum. Telefonları bendeydi. O dönem kriz masasıyla ilişkideydim” dedi.

*Askerler, Şah Fırat Operasyonu sonrası türbenin Eşme’deki yeni yerine Türk bayrağı dikiyor, 22 Şubat 2015.



Abdi’den 'Süleyman Şah Türbesi' açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 11 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, hâlihazırda Suriye’nin Eşme Köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin, Karakozak’taki eski yerine taşınması konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Mazlum Abdi, ayrıca 2015 yılında IŞİD’in oluşturduğu tehdit sırasında türbenin korunmasına katkıda bulunduklarını da hatırlattı.

Mazlum Abdi: Süleyman Şah Türbesi için işbirliğine hazırız

Milli Savunma Bakanlığı ise bir gün sonra yaptığı açıklamada, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınmasıyla ilgili olarak, “Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

*Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları Eşme'ye taşınan Süleyman Şah Türbesi'nde, 26 Mart 2015.

SDG, türbe için Karakozak’tan çekiliyor

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) gruplarından oluşan 'Özgürlük Şafağı Operasyon Odası', 12 Aralık 2024'te Münbiç konusunda SDG ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşmada, SDG’nin Münbiç’in yanı sıra Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri olan Karakozak Köyü’nden de çekilmesine ilişkin bir madde yer alması dikkat çekti.

Münbiç ateşkesinde ‘Süleyman Şah Türbesi’ detayı

(VC)