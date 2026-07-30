Malatya'da deprem konutları şantiyesinde göçük: İki işçi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Deprem Konutları 2. Bölge 3. Etap'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Enis Bayram (29) ile Süleyman Kaya (34), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Deprem Konutları 2. Bölge 3. Etap yerleşim alanında sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İşçiler Enis Bayram (29) ile Süleyman Kaya (34) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Enis Bayram ile Süleyman Kaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak iki işçi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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(HA)