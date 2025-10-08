İnşaattan tarıma her alanda iş cinayeti: Eylül'de 206 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre eylülde her gün neredeyse 7 işçi çalışırken iş cinayetlerinde öldü. Bu ayda en az 206 işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin 64’ü sanayi, 49’u tarım, 49’u hizmet ve 44’ü inşaat sektöründe çalışıyordu.

İSİG Meclisi’nin eylül bilançosunun açıklanmasıyla 2025’in ilk dokuz ayında iş cinayeti sayısı 1566’ya (Ocak 180, Şubat 124, Mart 159, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 164, Temmuz 207, Ağustos 192) ulaştı.

9 çocuk, 14 kadın, 9 mülteci/göçmen işçi

Eylülde çalışırken hayatını kaybedenlerin 9’u çocuk, 14’ü kadın, 9’u da mülteci/göçmen işçilerdi. Ayrıca ölen işçilerin sadece 1’inin sendika üyeliği vardı.

Ölen çocuklar tarım, ticaret, gıda ve metal işkollarında çalışıyordu. 3’ü yasal olarak çalıştırma yaşı olan 14 yaşının altındaydı. 17 yaşındaki Yağız Yıldız da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) İzabe ve Haddecilik Alanı 11.sınıf öğrencisiydi. Staj yaptığı Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (Kardemir) Kontinü Kütük Haddehanesi’nde hurda sarma makinesi üzerine devrildi.

Eylül ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 3 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 36 işçi,

30-49 yaş arası 90 işçi,

50-64 yaş arası 53 işçi,

65 yaş ve üstü 9 işçi,

İSİG Meclisi 9 işçinin ise yaşını belirleyemedi…

Ataması yapılmayan öğretmenler ve okumak için çalışmak zorunda kalan gençler 25 yaşındaki Erhan Deniz ataması yapılmayan bir öğretmendi. Geçen sene sözleşmeli öğretmenlik yapmıştı. Bu sene ise sıvacı olarak çalışmak için Trabzon Araklı’ya gelmişti. İnşaatta iskelede kullandığı merdivenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti. Ağrı Patnos Pirömer Köyü’ndendi. 22 yaşındaki Maşallah Oktan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiydi. Okul masraflarını çıkarmak için Mersin Tarsus’ta mevsimlik tarım işçisi olarak çalışacaktı. İşçi servisinin bir tıra çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şırnak İdil Tepecik Köyü’ndendi.

İşkollarına göre dağılım

Eylül ayında en çok iş cinayeti tarım işkolunda meydana geldi. Ölenlerin 27’si çiftçi ve 22’si tarım işçisiydi. İkinci sırada 43 ölüm ile inşaat işkolu yer aldı. İnşaat işkolundaki ölümlerin yüzde 35’i 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerdeydi.

Üçüncü sırada ise tanker, tır, kamyon, kargo aracı, minibüs ve taksi şoförlerinin ölümleriyle taşımacılık işkolu geldi. İSİG Meclisi bu işkolunun ortak özelliği olarak güvencesiz çalıştırma ve kısmen taşımacılık dışında sendikal örgütlenmenin zayıf olmasını gösterdi. Eylül ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, orman işkolunda 49 (22 işçi ve 27 çiftçi);

İnşaat, yol işkolunda 43;

Taşımacılık işkolunda 34;

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 18;

Belediye, genel işler işkolunda 12;

Metal işkolunda 9;

Gıda, şeker işkolunda 5;

Tekstil, deri işkolunda 5;

Konaklama, eğlence işkolunda 5;

Madencilik işkolunda 4;

Enerji işkolunda 4;

Petro-kimya, lastik işkolunda 3;

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 3;

Savunma, güvenlik işkolunda 3;

Çimento, toprak, cam işkolunda 2;

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi.

İSİG Meclisi 6 işçinin çalıştığı iş kolunu belirleyemedi…

Ölüm nedenleri

Ölüm nedenlerinde ilk sırada trafik/servis kazaları yer var. Bu nedenli ölümlerin yüzde 66’sı (traktör kasası, uygun olmayan servis minibüsleri vb. gerçekleşen işçi taşınması ve uygun olmayan traktörler yüzünden) tarım ve (uzun çalışma saatleri, tek şoför çalışma, uygun olmayan yollar, iş yetiştirme baskısı vb. yüzünden) taşımacılık işkollarında yaşandı.

İkinci sırada ezilme/göçükler yer aldı. Bu nedenli ölümler tarlada ve inşaatta çalışırken devrilen traktörün/hareket eden iş makinesinin altında kalma ile sanayi işkollarında makineye kapılma olarak görülüyor.

Eylül ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 53;

Ezilme, göçük nedeniyle 38;

Yüksekten düşme nedeniyle 32;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 29;

Şiddet nedeniyle 14;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 10;

Elektrik çarpması nedeniyle 8;

İntihar nedeniyle 5;

Patlama, yanma nedeniyle 3;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3;

Diğer nedenlerden dolayı 11 işçi hayatını kaybetti…

(HA)