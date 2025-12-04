İş cinayetlerinde, çocukların ve inşaat işçilerinin ölümünde rekor ay

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre kasımda en az 216 işçi çalışırken öldü.

Kasım ayındaki 216 ölüm, 2011’den bu yana hazırlanan raporlar içinde, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 7 ay, Maraş depremleri ve Soma Katliamı'nın yaşandığı aylar haricinde, en yüksek kayıp sayısı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, yıl içerisinde kaydedilen en cinayeti verisine ulaşıldı.

Ocakta 180, şubatta 129, martta 158, nisanda 156, mayısta 178, haziranda 161, temmuzda 207, ağustosta 192, eylülde 208 ve ekimde 171 işçi öldü. Yılın 11 ayında çalışırken hayatlarını kaybeden işçilerin sayısı kasım bilanosunun açıklanmasıyla da son raporla birlikte 1956’ya ulaştı.

Kasımda yaşamdan kopartılan 216 işçinin 73’ü inşaatta, 68’i sanayide, 41’i hizmette ve 34’ü tarım sektöründe çalışıyordu.

Ölenlerin 13’ü çalıştırılmak zorunda bırakılan çocuklardı. 4’ü de 14 yaşının altındaydı.

İSİG Meclisi, iş cinayetlerinde ölen çocuklar için “Türkiye’de çocuk işçiliği özellikle tarım sektörü merkezli olarak her zaman vardı. Ancak son on beş yıldaki politikalar (eğitim, yoksullaştırma vb.) çocuk işçiliğini kitleselleştirdiği gibi eksenini kırsaldan kentlere taşıdı. Artık kentlerin fabrikaları, atölyeleri, inşaatları, dükkanları ve AVM’lerinde yüzbinlerce çocuk işçi çırak ya da stajyer adıyla çalıştırılıyor. Sonuç ortada: 2024’te kayıt altına aldığımız 71 çocuk işçi ölümü en çok çocuk iş cinayetinin gerçekleştiği yıldı. Bu yıl Kasım ayı sonunda ise ölen çocuk işçi sayısı 85. Yaralanmalar, hastalıklar, fiziksel ve ruhsal şiddet sayılara dökülemeyecek düzeyde.” dedi.

Ayrıca bu ayda ölenlerin 19’u kadın, 12’si de göçmen işçilerdi. İşçilerin sadece 4’ü bir sendikanın üyesiydi.

İnşaatta tüm zamanların en yüksek verisi

Kasım ayında en çok iş cinayeti 71 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi. İSİG Meclisi rapora “Ölen inşaat işçilerinin sayısını hiç bu kadar yüksek kayıt altına almamıştık. 71 inşaat işçisinin ölümü, güvencesiz çalıştırmanın geldiği noktayı özetliyor.” notunu düştü.

İkinci sırada 34 ölümle tarım işkolu yer aldı. Üçüncü sırada ise 31 ölümle taşımacılık işkolu geldi. Kasım ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 71 işçi;

Tarım, orman işkolunda 34 emekçi (18 işçi ve 16 çiftçi);

Taşımacılık işkolunda 31 işçi;

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 14 işçi;

Madencilik işkolunda 12 işçi;

Belediye, genel işler işkolunda 8 işçi;

Petro-kimya, lastik işkolunda 7 işçi;

Metal işkolunda 7 işçi;

Konaklama, eğlence işkolunda 6 işçi;

Enerji işkolunda 5 işçi;

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4 işçi;

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 3 işçi;

Savunma, güvenlik işkolunda 3 işçi;

Tekstil, deri işkolunda 2 işçi;

Gıda, şeker işkolunda 1 işçi;

Ağaç, kağıt işkolunda 1 işçi;

Çimento, toprak, cam işkolunda 1 işçi;

İSİG Meclisi 6 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

İlk sırada yüksekten düşme var

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ilk sırada yüksekten düşmeler yer aldı. Bu ölümlerin yüzde 85’i inşaatlarda meydana geldi. İkinci sırada özellikle tarım, inşaat ve sanayide görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler var. Üçüncü sırada ise yarısının taşımacılık işkolunda meydana geldiği trafik kazaları nedenli ölümler bulunuyor. Kasım ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Yüksekten düşme nedeniyle 52 işçi;

Ezilme, göçük nedeniyle 44 işçi;

Trafik, servis kazası nedeniyle 39 işçi;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 26 işçi;

Elektrik çarpması nedeniyle 10 işçi;

Patlama, yanma nedeniyle 9 işçi;

İntihar nedeniyle 9 işçi;

Şiddet nedeniyle 9 işçi;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 7 işçi;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 4 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı da 7 işçi hayatını kaybetti…

İş cinayetlerinin en çok yaşandığı şehirler ise İstanbul (24 ölüm) başta olmak üzere Kocaeli, Şanlıurfa, Manisa, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

(HA)