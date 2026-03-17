Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararını mahkeme kaldırdı. Şimdi gözler, kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne ulaşmasına çevrildi.

İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında Mahir Polat 23 Mart 2025’te tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Polat’ın avukatları ve yakın çevresi, yaşadığı sağlık sorunlarını gündeme taşıdı. Bunun ardından mahkeme, 9 Nisan 2025’te Polat’ın tutukluluk durumunu değiştirip ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Mahir Polat kimdir?

Son kararla birlikte Mahir Polat üzerindeki ev hapsi tedbiri de sona erdi. Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İBB’de görev almaya başladı. Polat, önce İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı dönemde, tarihi eserlerin restorasyon projelerini yürüten İBB Miras’ın da yöneticiliğini yaptı.

