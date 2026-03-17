HABER
17 Mart 2026 11:01
 17 Mart 2026 11:06
Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında Mahir Polat 23 Mart 2025’te tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Polat’ın avukatları ve yakın çevresi, yaşadığı sağlık sorunlarını gündeme taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta takım elbise, gömlek ve kravat giymiş orta yaşlı bir erkek iç mekânda ayakta duruyor. Hafifçe gülümseyerek kameraya bakıyor ve ellerini siyah borulu, bakır renkli gövdeli bir sobaya doğru uzatmış. Arka planda açık renkli, desenli bir duvar; duvara asılı eski tip bir radyo ya da ahşap kutu görünümlü cihaz; çerçeveli bir belge ya da gazete kupürü bulunuyor.
*Fotoğraf: Mahir Polat'ın sosyal medya hesabından alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararını mahkeme kaldırdı. Şimdi gözler, kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne ulaşmasına çevrildi.

Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı
Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı
9 Nisan 2025

İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında Mahir Polat 23 Mart 2025’te tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Polat’ın avukatları ve yakın çevresi, yaşadığı sağlık sorunlarını gündeme taşıdı. Bunun ardından mahkeme, 9 Nisan 2025’te Polat’ın tutukluluk durumunu değiştirip ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Mahir Polat kimdir?
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025

Son kararla birlikte Mahir Polat üzerindeki ev hapsi tedbiri de sona erdi. Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İBB’de görev almaya başladı. Polat, önce İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı dönemde, tarihi eserlerin restorasyon projelerini yürüten İBB Miras’ın da yöneticiliğini yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat İBB Davası Kent uzlaşısı
ilgili haberler
Mahir Polat "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi
9 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-ev-hapsi-karariyla-tahliye-edildi-306307
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Mahir Polat’ı ziyaret etti: Derhal serbest bırakılmalı
9 Nisan 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mahir-polati-ziyaret-etti-derhal-serbest-birakilmali-306277
Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı
9 Nisan 2025
/haber/mahir-polatin-avukatindan-ilac-almiyor-iddiasina-tepki-insanlik-disi-306273
Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü
8 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-muayene-sonrasi-tekrar-cezaevine-goturuldu-306263
Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor
6 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-in-avukati-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-306198
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
4 Nisan 2025
/haber/adalet-bakanindan-mahir-polat-aciklamasi-306167
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-kimdir-306144
ilgili haberler
Mahir Polat "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi
9 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-ev-hapsi-karariyla-tahliye-edildi-306307
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Mahir Polat’ı ziyaret etti: Derhal serbest bırakılmalı
9 Nisan 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mahir-polati-ziyaret-etti-derhal-serbest-birakilmali-306277
Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı
9 Nisan 2025
/haber/mahir-polatin-avukatindan-ilac-almiyor-iddiasina-tepki-insanlik-disi-306273
Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü
8 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-muayene-sonrasi-tekrar-cezaevine-goturuldu-306263
Mahir Polat'ın avukatı: Hayati tehlikesi devam ediyor
6 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-in-avukati-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-306198
Adalet Bakanı’ndan Mahir Polat açıklaması
4 Nisan 2025
/haber/adalet-bakanindan-mahir-polat-aciklamasi-306167
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-kimdir-306144
