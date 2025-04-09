Mahir Polat "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat mahkemenin ev hapsi koşuluyla cezaevinden tahliye oldu. Polat çıkışında kendisini karşılayanlara ve habercilere "Yoksul bir ailenin,kentin varoşlarında büyümüş bir ferdiyim. Ne yaptıysak,benimle aynı konumda olan insanların da erişebilmesi için yaptık. Biz Anadolu çocuklarıyız,gariban çocuklarız. Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak.” dedi.

Sağlık koşulları cezaevinde kalmasına elvermediği için...

19 Mart "İBB operasyonu" kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "ev hapsi" kararı, cezaevinde artan sağlık sorunları nedeniyle tedavisine cezaevi dışında devam edilmek üzere verildi.

İstanbul Silivri Cezaevi yerleşkesinde tutulan Mahir Polat, dolaşım sorunları dolayısıyla hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. İlk müdahaleden sonra cezaevine geri götürülen Polat'ın şikayetlerinin sürmesi üzerine avukatları tahliye talebinde bulunmuştu.

Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü

Avukat Erdem: "Tahliye kararı doğru ancak henüz görmedik"

Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik." demişti.

Erdem ayrıca "#MahirPolat’ın ev hapsi kararının Adli Tıp Kurumundan henüz bir rapor çıkmadan, tutukluluğuna yaptığımız itirazın değerlendirilmesi sonuncunda verildiği bilgisini aldık[larını]" da açıklamıştı.

(AEK)