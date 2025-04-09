ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 18:37
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 22:26
1 dk Okuma

Mahir Polat "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve artan sağlık sorunları dolayısıyla cezaevi dışında tedavisi istenen Mahir Polat, mahkemenin ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Polat çıkarken, "Biz Anadolu çocuklarıyız, gariban çocuklarız. Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak." dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahir Polat "ev hapsi" kararıyla tahliye edildi
Mahir Polat Silivri Cezaevi çıkışında

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat mahkemenin ev hapsi koşuluyla cezaevinden tahliye oldu. Polat çıkışında kendisini karşılayanlara ve habercilere "Yoksul bir ailenin,kentin varoşlarında büyümüş bir ferdiyim. Ne yaptıysak,benimle aynı konumda olan insanların da erişebilmesi için yaptık. Biz Anadolu çocuklarıyız,gariban çocuklarız. Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak.” dedi. 

Sağlık koşulları cezaevinde kalmasına elvermediği için...

19 Mart "İBB operasyonu" kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "ev hapsi" kararı, cezaevinde artan sağlık sorunları nedeniyle tedavisine cezaevi dışında devam edilmek üzere verildi.

İstanbul Silivri Cezaevi yerleşkesinde tutulan Mahir Polat, dolaşım sorunları dolayısıyla hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. İlk müdahaleden sonra cezaevine geri götürülen Polat'ın şikayetlerinin sürmesi üzerine avukatları tahliye talebinde bulunmuştu.  

Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü
Mahir Polat muayene sonrası tekrar cezaevine götürüldü
8 Nisan 2025

Avukat Erdem: "Tahliye kararı doğru ancak henüz görmedik"

Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik." demişti. 

Erdem ayrıca "#MahirPolat’ın ev hapsi kararının Adli Tıp Kurumundan henüz bir rapor çıkmadan, tutukluluğuna yaptığımız itirazın değerlendirilmesi sonuncunda verildiği bilgisini aldık[larını]" da açıklamıştı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat İBB operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri Cezaevi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git