11 Mayıs haftasında 43 gazeteci ve hak savunucusu mahkeme önünde

Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, sanatçılar ve hak savunucuları çeşitli suçlamalarla hâkim karşısına çıkmaya devam ediyor. MLSA'nın Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları Takvimi'ne göre 11 Mayıs haftasında çok sayıda gazeteci ve ifade özgürlüğü savunucusunun “örgüt üyeliği”, “hakaret”, “iftira”, “casusluk”, “örgüt propagandası” ve “genel ahlaka aykırılık” gibi suçlamalarla yargılandığı davalar görülüyor. Takvime göre önümüzdeki günlerde görülecek davalar şöyle:

13 Mayıs 2026 Çarşamba

10:00 - Barış Anneleri’nin 15 Ekim 2024’te Şırnak Silopi’de düzenlediği “Savaşa hayır barış hemen şimdi” eyleminde gözaltına alınan, aralarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut, JINNEWS muhabiri Derya Ren ve Ajansa Welat muhabiri Mahmut Altıntaş’ın da bulunduğu 25 kişi hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ile “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

10:15 - Akademisyen ve yazar Ceren Sözeri ile Evrensel gazetesi hakkında, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’ın açtığı 200 bin TL’lik tazminat davasının 14. duruşması İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek.

10:50 - ABC gazetesinin internet sitesinde 12 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan bir röportajı nedeniyle eski Alman milletvekili Mehmet Kılıç hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kılıç’ın savunmanlığını MLSA üstleniyor.

11:18 - Savunmanlığını MLSA’nın üstlendiği gazeteci Rüstem Batum hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

14 Mayıs 2026 Perşembe

09:40 – Sanatçı Ferhat Tunç hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

11.50 - ETHA muhabiri Züleyha Müldür, Ezgi Gürbüz ve Simay Ada Kart hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla açılan davanın 4. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dosyada gizli tanık beyanları ve kurum üyelikleri delil olarak yer alıyor. Önceki duruşmada mahkeme heyetinin sanıklardan birine “sen” diye hitap etmesi dikkat çekmişti.

09:30 - Gazeteci Furkan Karabay hakkında, Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla açılan davanın duruşması İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

14.15 - Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında “iftira” suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava, 10 Şubat 2025 tarihli “Kartalkaya dosyasından gelen koku” başlıklı köşe yazısı nedeniyle açılmıştı.

14.30 - Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında eski İstanbul BAM Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun şikâyeti üzerine “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davanın 10. Duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görülen bağlantılı dosyanın sonucunun beklenmesine karar vermişti.

– Gazeteci Reyhan Hacıoğlu hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın duruşması Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek

Görülen davalar

11 Mayıs 2026 Pazartesi

10:00 – "Siyasal casusluk” suçlamasıyla 26 Ekim 2025’ten beri tutuklu bulunan Tele 1’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması, 11 Mayıs’ta Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görüldü.

10:00 – Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabir Mehmet Baransu hakkında, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hileyle alma” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklama ve temin etme” suçlamalarıyla yeniden görülen davanın 8. duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

12 Mayıs 2026 Salı

14:10 – Savunmanlığını MLSA’nın üstlendiği Bakur Belgeseli görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

09:40 – 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında, derneğin yayımladığı bir kitap ve sergi kataloğu gerekçe gösterilerek “Genel ahlaka aykırılık” iddiasıyla Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianamede Güzel hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılması talep ediliyor.

10:00 – Avukat Necat Çiçek hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın 9. duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

(AEK)