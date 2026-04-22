“Lisans eğitiminde sorun süre değil, nitelik”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dört yıl olan lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi için çalışma yürüttüğünü 29 Mart’ta açıklamıştı. Düzenleme henüz netleşmedi ancak açıklama, yükseköğretim sistemine ilişkin bir tartışma başlattı.

"Yükseköğretimde 3 yıl dayatması öğrencileri ucuz işgücüne dönüştürür"

Uzun stajların sisteme dahil edilmesi planlanıyor

Çalışma kapsamında öğrencilerin toplam kredi yükünün değişmeyeceği, yine 240 AKTS ile mezun olacağı belirtiliyor. Öğrenciler sekiz yarıyıllık eğitimi daha yoğun bir programla üç yılda tamamlayacak. Düzenleme yalnızca süreyle sınırlı değil. YÖK, bazı bölümlerde kontenjanların azaltılacağını açıkladı. Ayrıca en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi’nden Maral Çölekoğlu, düzenlemeyi ve bunun öğrenciler ile akademik yapıya dair etkilerini değerlendirdi.

Sermaye odaklı dönüşümün bir parçası

bianet'e konuşan Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner, söz konusu düzenlemenin yükseköğretimde yeni sorunlar yaratabileceğini belirtti. Çetiner, üniversitelerde kararların çoğu zaman üniversite bileşenlerinin görüşü alınmadan alındığını ifade etti. Bu durumun akademik özerkliği ve bilimsel üretimi olumsuz etkilediğini vurguladı. Çetiner, “Öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanları karar alma süreçlerinde yer almalıdır. Tepeden inme bir uygulama olarak 3 yıllık lisans eğitimi baştan sorunlu” dedi.

Eğitim süresinin kısaltılmasının tek başına teknik bir değişiklik olmadığını belirten Çetiner, son yıllarda yükseköğretimde yapılan düzenlemelerin genel bir yönelime işaret ettiğini söyledi. Bu yönelimin üniversiteleri piyasa ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Çetiner, “Eğitimde zaman kaybını azaltma söylemiyle gençlerin doğrudan işgücüne katılımı hedefleniyor. Bu da ucuz iş gücü yaratma riskini beraberinde getiriyor” diye konuştu. Bu yaklaşımın, öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini zorlaştırabileceğini dile getirdi.

Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner

Ortak mücadele çağrısı

Eğitim Sen’in yükseköğretimde alternatif politikalar için çalışmalar yürüttüğünü belirten Çetiner, farklı sendika ve derneklerle birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, YÖK’ün 3 yıllık eğitim planını da ele almak üzere bir forum düzenleneceğini duyurdu:

Eğitim Sen ile birlikte yükseköğretim alanında faaliyet gösteren sendika ve derneklerle beraber bu mücadeleyi büyütmeyi önemsiyoruz. 24 Nisan Cumartesi günü YÖK’ün 3 yıllık eğitim planını da kapsayan ve yükseköğretimin sermaye odaklı dönüşümüne karşı bir mücadele programı oluşturmak için diğer sendika ve derneklerle beraber bir forum organize ediyoruz. Bu alanda ortak mücadeleyi ve üniversite bileşenlerinin karar süreçlerine katılımını vazgeçilmez bir ilke olarak benimsiyoruz.

Lisans süresi azalıyor, öğrencinin yükü artıyor

YÖK lisans eğitimini üç yıla indirmeye yönelik planı öğrenciler arasında da tartışma yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi’nden Maral Çölekoğlu, üniversite eğitiminin en önemli sorununun süresi değil, niteliği olduğunu vurguladı. Birçok öğrencinin okuduğu bölümde beklediği eğitimi bulamadığını söyleyen Çölekoğlu, derslerin çoğu zaman yalnızca devam zorunluluğu nedeniyle takip edildiğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi’nden Maral Çölekoğlu

Yeni modelde yaz aylarının da eğitim sürecine dahil edilmesinin planlandığını hatırlatan Çölekoğlu, bu yaklaşımın öğrencilerin gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığını ve yaz aylarında çalışmak zorunda olan çok sayıda öğrenci bulunduğunu belirtti. Bu durumun göz ardı edilmesinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı:

Tarif edilenin aksine üniversiteler birçok öğrenci için salt eğitim görmek ve sonunda bir diploma edinmek için gidilen bir yer değil. Birçok farklı alanın, kişinin ve fikrin eleğinden geçtiğin, birey olarak yer edindiğin ve birçok açıdan biricikliğini de bulup fark ettiğin bir alan. Bu süreyi kısaltma önerisi, hâlihazırda işçi olan öğrenciyi göreceği, tanıyıp erişebileceği birçok fırsat ve alandan da hızlıca kopararak iş hayatına temelli bir geçiş yapmasını temenni ediyor.

Akademi, emek ve eğitim forumda buluşuyor

“Özerk ve demokratik bir üniversiteyi nasıl kurabiliriz?” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte akademisyenler, sendika temsilcileri, meslek örgütleri ve öğrenciler söz alacak. Forumda, üniversitelerin piyasa ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi tartışmalarına yer verilecek. Bu tartışmalar akademik emek, güvencesizlik ve eğitim niteliği başlıklarıyla birlikte değerlendirilecek.

Forum, 25 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de İstanbul Eminönü’nde bulunan Tarih Vakfı’nda yapılacak.

Etkinlik; Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma (BİRARADA) Derneği, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, DİSK Sosyal-İş Vakıf Üniversiteleri Komisyonu, Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) tarafından düzenleniyor.

