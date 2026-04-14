"Yükseköğretimde 3 yıl dayatması öğrencileri ucuz işgücüne dönüştürür"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans programlarının süresini kısaltma ve “sektör odaklı uygulamalı eğitim” modelini yaygınlaştırma girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, söz konusu adımların yükseköğretimi kamusal ve bilimsel niteliğinden uzaklaştırarak piyasanın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmayı hedeflediğini ifade etti.

"Müjde değil tepeden inme bir gündem"

Açıklamada, bu dönüşümün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen gençlik projeleriyle birlikte ele alınması gerektiği belirtilerek, gençlerin nitelikli eğitimden koparılarak erken yaşta güvencesiz ve düşük ücretli çalışma ilişkilerine itildiği savunuldu.

Eğitim Sen, YÖK’ün bu düzenlemeyi “reform” ve “müjde” olarak sunduğunu, ancak girişimin hiçbir bilimsel ön araştırmaya dayanmadığını ve eğitim sendikaları başta olmak üzere üniversitenin bileşenlerinin görüşü alınmadan tepeden inme biçimde gündeme getirildiğini kaydetti.

Açıklamada, üniversitelerin “ara eleman” yetiştiren teknik yapılara indirgenmek istendiği belirtildi.

"Gençleri güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlayacak"

Sendika, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın modeli “küresel değişimlere uyum”, “beceri kazandırma” ve “mezuniyet sonrası iş bulma süresini kısaltma” gibi gerekçelerle savunduğunu; ancak bu söylemlerin yükseköğretimin yapısal sorunlarını görünmez kıldığını ifade etti.

Eğitim Sen’e göre eğitim süresinin kısaltılması, işsizliği azaltmak yerine gençleri daha erken yaşta güvencesiz, esnek ve düşük ücretli çalışmaya zorlayacak.

Dört yıla yayılan eğitimin üç yıla sıkıştırılmasının öğrenciler açısından daha yoğun, daha hızlı ve daha yüzeysel bir öğrenim süreci anlamına geldiği, bunun da bilimsel ve pedagojik açıdan savunulamaz olduğu belirtildi.

"Gençler hiçbir mesleğin garanti olmadığını düşünüyor"

"Üniversiteler ucuz işgücü yetiştirme kurumu değil"

Açıklamada ayrıca öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel sorunlarının çözümsüz bırakıldığına dikkat çekildi. Üniversitelerin mevcut yapısal sorunları sürerken bu düzenlemenin “reform” olarak sunulmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Eğitim Sen, yükseköğretimin kamusal bir hak olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin “ucuz işgücü yetiştirme” kurumları olmadığını belirtti.

(NÖ)