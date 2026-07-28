Ankara’da LGBTİ+ mekânına operasyon: 7 tutuklama

Ankara’da LGBTİ+ların gittiği bir eğlence mekânına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın CİMER’e yapılan ihbarlar, tanık beyanları, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar üzerine başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, mekânda cinsel içerikli eğlenceler düzenlendiği ve “genel ahlaka aykırı” olduğu ileri sürülen eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi. Gözaltına alınan yedi kişi, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde kişilere yöneltilen suçlamaların hangi yasal düzenlemelere dayandırıldığına ve şüphelilerin ya da avukatlarının savunmalarına ilişkin ayrıntı yer almadı.

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Medyada ayrımcı ve hedef gösteren dil

Operasyonun ardından iktidara yakın bazı medya kuruluşları, soruşturmayı LGBTİ+ları suç ve ahlaksızlıkla özdeşleştiren ifadelerle duyurdu.

A Haber, haber başlıklarında “LGBT sapkınlığı” ifadesini kullandı ve operasyonu “LGBT sapkınlığına geçit yok” sözleriyle sundu.

Sabah gazetesi ise haberinde “eşcinsel partileri”, “erkek erkeğe erotik dans” ve “gay bar” gibi ifadeleri öne çıkardı.

(NÖ)