ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.03.2026 11:25 21 Mart 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.03.2026 11:27 21 Mart 2026 11:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Küba, ABD’nin Havana Büyükelçiliği’nin dizel yakıt talebini reddetti

ABD’nin Havana Büyükelçiliği’nde personel azaltmayı değerlendirdiği, bazı görevlilerin ise mayıs ayı ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılabileceği öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Canva

ABD’nin petrol ambargosu nedeniyle derinleşen yakıt krizi ve insani krizle mücadele eden Küba hükümetinin, ABD’nin Havana Büyükelçiliği için jeneratörlerde kullanılmak üzere dizel yakıt ithalatına izin verilmesi talebini reddettiği öne sürüldü.

The Washington Post’un diplomatik yazışmalara dayandırdığı haberine göre, Küba yönetimi söz konusu talebi “küstahça” bularak geri çevirdi.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yakıt yetersizliği nedeniyle büyükelçilikteki personel sayısını azaltmayı değerlendirdiğini ve bunun, zorunlu olmayan personelin mayıs ayı ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılmasına yol açabileceğini belirtti.

Küba elektrik sistemi tamamen çöktü
17 Mart 2026

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Küba'ya ABD ablukası insani kriz Küba abd donald trump
ilgili haberler
Küba elektrik sistemi tamamen çöktü
17 Mart 2026
/haber/kuba-elektrik-sistemi-tamamen-coktu-317781
Trump’tan Küba’ya tehdit
6 Mart 2026
/haber/trumptan-kubaya-tehdit-317440
İRAN'DAN SONRA HEDEF KÜBA MI?
ABD’li senatör: Küba’daki komünist diktatörlüğün günleri sayılı
4 Mart 2026
/haber/abdli-senator-kubadaki-komunist-diktatorlugun-gunleri-sayili-317340
Küba karasularına giren ABD teknesi ateş açtı: 4 ABD'li saldırgan öldürüldü 6'sı yaralandı
26 Şubat 2026
/haber/kuba-karasularina-giren-abd-teknesi-ates-acti-4-abd-li-saldirgan-olduruldu-6-si-yaralandi-317099
TRUMP KÜBA'YI BOĞMAYA YELTENİYOR
"Küba insanlığı savundu, şimdi insanlık Küba için ayağa kalkmalı"
3 Şubat 2026
/haber/kuba-insanligi-savundu-simdi-insanlik-kuba-icin-ayaga-kalkmali-316266
TRUMP'IN TEHDİDİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
Küba Cumhurbaşkanı Bermúdez: "ABD ile görüşmüyoruz"
13 Ocak 2026
/haber/kuba-cumhurbaskani-bermudez-abd-ile-gorusmuyoruz-315579
Küba: Latin Amerika, ABD nedeniyle varoluşsal tehdit altında
5 Ocak 2026
/haber/kuba-latin-amerika-abd-nedeniyle-varolussal-tehdit-altinda-315256
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git