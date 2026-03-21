Küba, ABD’nin Havana Büyükelçiliği’nin dizel yakıt talebini reddetti

ABD’nin petrol ambargosu nedeniyle derinleşen yakıt krizi ve insani krizle mücadele eden Küba hükümetinin, ABD’nin Havana Büyükelçiliği için jeneratörlerde kullanılmak üzere dizel yakıt ithalatına izin verilmesi talebini reddettiği öne sürüldü.

The Washington Post’un diplomatik yazışmalara dayandırdığı haberine göre, Küba yönetimi söz konusu talebi “küstahça” bularak geri çevirdi.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yakıt yetersizliği nedeniyle büyükelçilikteki personel sayısını azaltmayı değerlendirdiğini ve bunun, zorunlu olmayan personelin mayıs ayı ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılmasına yol açabileceğini belirtti.

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti. (TY)