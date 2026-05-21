TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.05.2026 09:29 21 Gulan 2026 09:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.05.2026 10:25 21 Gulan 2026 10:25
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Kesên navdar jî di nav de ji bo 25 kesan biryara desteserkirinê hat dayîn

Hunermend Mabel Matiz jî di nav de heta niha 14 kes hatine desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Kesên navdar jî di nav de ji bo 25 kesan biryara desteserkirinê hat dayîn

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Bakirkoyê ve tê birêvebirin de, derbarê 25 kesan de biryara desteserkirinê hat dayîn. Hunermend Mabel Matiz jî di nav de, 14 kes hatin desteserkirin.

Rojnameger Mirgun Cabasê ku derbarê wî de biryara desteserkirinê heye, li ser hesabê xwe yê Xê ev daxuyanî da:

'Vê sibehê min ji çapemeniyê bihîst ku navê min di lêpirsînekê de derbas dibe. Duh min bavê xwe winda kir, ji bo cenazeyê bavê xwe ez li Îzmîrê me. Parêzerên min bi dezgehên lêpirsînê re hevdîtinê dikin, gava ez agahdar bibim ez ê tiştê pêwîst bikim. Xem nekin."

Daxuyaniya Dozgeriyê

Serdozgeriya Komarê ya Bakirkoyê ev daxuyanî da:

"Ji aliyê Serdozgeriya me ya Komarê ve, her wekî li dijî gumanbarên ku bazirganî û hilberîna madeyên hişbir dikin; di çarçoveya lêpirsîneke din a li hemberî kesên ku bikaranîna madeyên hişbir hêsan dikin, cîh peyda dikin û bi kar tînin de, li gorî delîlên hatine bidestxistin, di 21/05/2026an de ferman ji Fermandariya Cendermeyan a Bajarê Stenbolê re hatiye dayîn da ku derbarê 25 gumanbaran de biryara desteserkirin, lêgerîn, lêkolîna biyolojîk û girtina îfadeyan bîne cih. Bi rêzdarî ji raya giştî re tê ragihandin."

Navên ku di lîsteya desteserkirinê de ye ev in:

Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Eda Dora, Eren Kesimer, Feyza Civelek, Hakan Aydın (Blok 3), Hanzede Gürkanlar, Kübra İmren Siyahdemir, Mabel Matiz (Fatih Karaca), Mehmet Rahşan, Mirgün Sırrı Cabas, Niran Ünsal, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Özgür Deniz Cellat, Semiha Bezek, Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Tarık Tunca Bakır, Tuğçe Postoğlu, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal, Yasemin İkbal.

(EMK/AY)






Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin madeyên hişbir Mabel Matîz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê