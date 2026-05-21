Ünlülere operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Mabel Matiz'in de aralarında olduğu 14 kişi gözaltında.

Hakkında gözaltı kararı olan gazeteci Mirgün Cabas X'te şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."

Gözaltı listesindeki isimler şöyle: Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Eda Dora, Eren Kesimer, Feyza Civelek, Hakan Aydın (Blok 3), Hanzede Gürkanlar, Kübra İmren Siyahdemir, Mabel Matiz (Fatih Karaca), Mehmet Rahşan, Mirgün Sırrı Cabas, Niran Ünsal, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Özgür Deniz Cellat, Semiha Bezek, Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Tarık Tunca Bakır, Tuğçe Postoğlu, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal, Yasemin İkbal.

Savcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamnayı yaptı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. "

