TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.06.2026 11:56 22 Hezîran 2026 11:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.06.2026 12:03 22 Hezîran 2026 12:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Kesên ku di 12emîn Meşa Rûmetê de hatibûn desteserkirin serbest bûn

“Kelemçekirina we ya ji paş ve, ji ber gumanên weke ‘dibe ku beşdarî meşê bûye' desteserkirinên we, ji bo ku em negihîjin hevalên xwe nexweşxane bi nexweşxane gerandinên me... Ji vana yek jî bi kêr nehat."

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Kesên ku di 12emîn Meşa Rûmetê de hatibûn desteserkirin serbest bûn

10 kesên ku di 12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê de li sînorên navçeya Kadikoyê hatibûn desteserkirin û di nav wan de du rojnameger û parêzerek jî hebûn, piştî kontrolên tendurustiyê duh êvarê (21ê Hezîranê) serbest hatin berdan.

12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
21 Hezîran 2026

Komîteya Meşa Rûmetê ya Transan destnîşan kir ku desteserkirin “derqanûnî” ne û di daxuyaniya xwe de, ku tê de banga beşdariyê li 34emîn Meşa Rûmetê ya LGBTİ+ ya Stenbolê ya vê hefteyê jî kir, weha got:

Kelepçekirina we ya ji paş ve, ji ber gumanên weke 'dibe ku beşdarî meşê bûye' desteserkirinên we, ji ber ku we nikaribû rê li ber me bigirta, we hêrsa xwe ji lubunyayên li ser rê derxistin, ji bo ku em negihîjin hevalên xwe nexweşxane bi nexweşxane gerandinên me... Ji vana yek jî bi kêr nehat.... Binêrin, em dîsa li gel hev in! Vê hefteyê me li Trans Prideê şan da, hefteya bê jî em ê ji bo İstanbul Prideê li kolanan bin… Em bimeşin lubunya!”

OHDya Stenbolê: Em qedexeyên ku xala 34an a Destûra Bîngehîn binpê dikin napejirînin

Şaxa Stenbolê ya Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) jî di daxuyaniya xwe de weha got:

“Em qedexeyên îdarî yên ku xala 34an a Destûra Bingehîn binpê dikin û nasnameya zayendî weke sûc dinirxîne qebûl nakin. Li dijî polîtîkayên nefretê yên ku tên meşandin, em ê her tim li gel têkoşîna LGBTİ+yan cih bigirin!”

12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
21 Hezîran 2026

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hefteya Rûmeta Transan Meşa Rûmetê ya Stenbolê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê