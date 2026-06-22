Kesên ku di 12emîn Meşa Rûmetê de hatibûn desteserkirin serbest bûn
10 kesên ku di 12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê de li sînorên navçeya Kadikoyê hatibûn desteserkirin û di nav wan de du rojnameger û parêzerek jî hebûn, piştî kontrolên tendurustiyê duh êvarê (21ê Hezîranê) serbest hatin berdan.
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
Komîteya Meşa Rûmetê ya Transan destnîşan kir ku desteserkirin “derqanûnî” ne û di daxuyaniya xwe de, ku tê de banga beşdariyê li 34emîn Meşa Rûmetê ya LGBTİ+ ya Stenbolê ya vê hefteyê jî kir, weha got:
Kelepçekirina we ya ji paş ve, ji ber gumanên weke 'dibe ku beşdarî meşê bûye' desteserkirinên we, ji ber ku we nikaribû rê li ber me bigirta, we hêrsa xwe ji lubunyayên li ser rê derxistin, ji bo ku em negihîjin hevalên xwe nexweşxane bi nexweşxane gerandinên me... Ji vana yek jî bi kêr nehat.... Binêrin, em dîsa li gel hev in! Vê hefteyê me li Trans Prideê şan da, hefteya bê jî em ê ji bo İstanbul Prideê li kolanan bin… Em bimeşin lubunya!”
🏳️⚧️ 12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest— bianet (@bianet_org) June 22, 2026
🗣️ “Ters kelepçeleriniz, belki yürüyüşe katılmıştır diye gözaltılarınız, arkadaşlarımızla buluşamayalım diye bizi hastane hastane gezdirmeleriniz… Hiçbiri işe yaramadı.” https://t.co/cbfcsYuFR7 pic.twitter.com/omQW8hKvBl
OHDya Stenbolê: Em qedexeyên ku xala 34an a Destûra Bîngehîn binpê dikin napejirînin
Şaxa Stenbolê ya Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) jî di daxuyaniya xwe de weha got:
“Em qedexeyên îdarî yên ku xala 34an a Destûra Bingehîn binpê dikin û nasnameya zayendî weke sûc dinirxîne qebûl nakin. Li dijî polîtîkayên nefretê yên ku tên meşandin, em ê her tim li gel têkoşîna LGBTİ+yan cih bigirin!”
Bugün 12.’si gerçekleştirilen Trans Onur Yürüyüşü’ne yönelik hukuka aykırı müdahale sonucu gözaltına alınanların ifade işlemlerine gerekli hukuki desteği sunduk. Gelinen aşamada ikmalen alınan ifadelerin ardından herkes serbest bırakılmıştır.— ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) June 21, 2026
Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen… pic.twitter.com/mWRvGk8UIX
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
(TY/AY)