12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde Kadıköy ilçe sınırlarında gözaltına alınan, aralarında iki gazeteci ve bir avukatın da bulunduğu 10 kişi, sağlık kontrollerinin ardından dün akşam (21 Haziran) serbest bırakıldı.

12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasak dinlemedi

Gözaltıların “gayrimeşru” olduğunu belirten Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, bu hafta düzenlenecek 34. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için de çağrı yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

“Ters kelepçeleriniz, belki yürüyüşe katılmıştır diye gözaltılarınız, bizleri engelleyemediniz diye hıncınızı yolda gördüğünüz lubunyadan çıkarmaya çalışmanız, arkadaşlarımızla buluşamayalım diye bizi hastane hastane gezdirmeleriniz… Hiçbiri işe yaramadı... Bak işte yine yan yanayız! Bu hafta Trans Pride’da şanlattık, haftaya da İstanbul Pride’da sokaktayız… Yürüyelim lubunya.”

🏳️‍⚧️ 12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest



🗣️ “Ters kelepçeleriniz, belki yürüyüşe katılmıştır diye gözaltılarınız, arkadaşlarımızla buluşamayalım diye bizi hastane hastane gezdirmeleriniz… Hiçbiri işe yaramadı.” https://t.co/cbfcsYuFR7 pic.twitter.com/omQW8hKvBl — bianet (@bianet_org) June 22, 2026

ÖHD İstanbul: Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen yasakları kabul etmiyoruz

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen idari yasakları, cinsiyet kimliğini ifade etmenin suç sayılmasını kabul etmiyoruz. Yürütülen nefret politikalarına karşı LGBTİ+ların mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceğiz!”

Bugün 12.’si gerçekleştirilen Trans Onur Yürüyüşü’ne yönelik hukuka aykırı müdahale sonucu gözaltına alınanların ifade işlemlerine gerekli hukuki desteği sunduk. Gelinen aşamada ikmalen alınan ifadelerin ardından herkes serbest bırakılmıştır.



Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen… pic.twitter.com/mWRvGk8UIX — ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) June 21, 2026

(TY)