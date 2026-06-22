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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 10:15 22 Haziran 2026 10:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 11:56 22 Haziran 2026 11:56
Okuma Okuma:  2 dakika

12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest

“Ters kelepçeleriniz, belki yürüyüşe katılmıştır diye gözaltılarınız, arkadaşlarımızla buluşamayalım diye bizi hastane hastane gezdirmeleriniz… Hiçbiri işe yaramadı.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest
Fotoğraf: 12. İstanbul Trans Onur Haftası

12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde Kadıköy ilçe sınırlarında gözaltına alınan, aralarında iki gazeteci ve bir avukatın da bulunduğu 10 kişi, sağlık kontrollerinin ardından dün akşam (21 Haziran) serbest bırakıldı.

12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasak dinlemedi
12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasak dinlemedi
21 Haziran 2026

Gözaltıların “gayrimeşru” olduğunu belirten Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, bu hafta düzenlenecek 34. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için de çağrı yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

“Ters kelepçeleriniz, belki yürüyüşe katılmıştır diye gözaltılarınız, bizleri engelleyemediniz diye hıncınızı yolda gördüğünüz lubunyadan çıkarmaya çalışmanız, arkadaşlarımızla buluşamayalım diye bizi hastane hastane gezdirmeleriniz… Hiçbiri işe yaramadı... Bak işte yine yan yanayız! Bu hafta Trans Pride’da şanlattık, haftaya da İstanbul Pride’da sokaktayız… Yürüyelim lubunya.”

ÖHD İstanbul: Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen yasakları kabul etmiyoruz

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyen idari yasakları, cinsiyet kimliğini ifade etmenin suç sayılmasını kabul etmiyoruz. Yürütülen nefret politikalarına karşı LGBTİ+ların mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceğiz!”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
12. İstanbul Trans Onur Haftası Gözaltı trans onur yürüyüşü
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