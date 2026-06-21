TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 21.06.2026 16:44 21 Hezîran 2026 16:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.06.2026 16:56 21 Hezîran 2026 16:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat

LGBTÎ+yên ku li Kalamişê kom bûn, bi pankarta “Ji Denizê heta Aryayê em ê bibin bager û li ba bibin” meşiyan. Piştî meşê, polîsan mudaxele kir û gelek kes desteserkirin. Rojnameger Yusuf Çelîk û Doga Teknecî ku çalakî dişopandin di nav kesên hatine desteserkirin de ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
Fotograf: Yusuf Çelik

Tevî biryarên qedexekirinê yên Walîtiya Stenbolê û Qeymeqamtiyên Beyoglu û Kadikoyê, 12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê îro saet di 15.00an de li Fenerbahçeyê hat lidarxistin.

LGBTİ+yên ku li Kalamîşê kom bûn, pankarteke bi nivîsa “Ji Denizê heta Aryayê, em ê bibin Poyraz û li ba bibin” vekirin.

Aktivîstên trans û mafparêz weke salên borî heta deqeya dawî cihê kombûnê eşkere nekirin û bi vê rêbazê bloka polîsan derbas kirin. Parlamentera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgul Sakî jî beşdarî meşê bû.

12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
Îro 14:59

Di meşê de transên ku hatibûn qetilkirin û mafê wan ê jiyanê ji destên wan hatibû girtin; Hande Kader, Poyraz, Arya, Cindy Çağla, Dora Özer, Okyanus Efe, Roşin Çiçek, Ecem Seçkin, İrem Okan, Nida Nazlıer, Selen Özkula, Dilek İnce, Gokçe Saygi, Mira Guneş û Gunay Ozyildiz hatin bîranîn.

Di çalakiyê de tûndkariya polîsan a li ser jinên trans ên karkerên seksê, morkirina malan, polîtîkayên sirgûnê û bêcezatiyê jî bûn rojev.

Aktivîstan girîngiya piştgiriya trans-femînîst anîn ziman û weha gotin: “Em ê cîhaneke wisa ava bikin ku trans tê de kal û pîr  bibin û bi mirina xwe ya xwezayî bimirin.”

Polîsan koma ku belav dibû dorpêç kir

Piştî meşê, aktivîst bi bêdengî û bêyî ku tu bûyer derkevin belav bûn. Lê belê polîsan komên ku belav dibûn dorpêçkirin. Di encama mudaxaleyê de desteserkirin çêbûn û li gorî agahiyên destpêkê herî kêm 7 kes hatin desteserkirin.

Ji mizur.orgê rojnameger Yusuf Çelik û ji nihaplus.com ê Doga Teknecî ku çalakî dişopandin jî di nav kesên hatine desteserkirin de ne.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Meşa Rûmetê ya Stenbolê Hefteya Rûmeta Transan LGBTİ + gender transition
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê