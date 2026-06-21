12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
Tevî biryarên qedexekirinê yên Walîtiya Stenbolê û Qeymeqamtiyên Beyoglu û Kadikoyê, 12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê îro saet di 15.00an de li Fenerbahçeyê hat lidarxistin.
LGBTİ+yên ku li Kalamîşê kom bûn, pankarteke bi nivîsa “Ji Denizê heta Aryayê, em ê bibin Poyraz û li ba bibin” vekirin.
Aktivîstên trans û mafparêz weke salên borî heta deqeya dawî cihê kombûnê eşkere nekirin û bi vê rêbazê bloka polîsan derbas kirin. Parlamentera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgul Sakî jî beşdarî meşê bû.
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan: Piştî Taksimê li Kadıkoyê jî qedexe hat ragihandin
Di meşê de transên ku hatibûn qetilkirin û mafê wan ê jiyanê ji destên wan hatibû girtin; Hande Kader, Poyraz, Arya, Cindy Çağla, Dora Özer, Okyanus Efe, Roşin Çiçek, Ecem Seçkin, İrem Okan, Nida Nazlıer, Selen Özkula, Dilek İnce, Gokçe Saygi, Mira Guneş û Gunay Ozyildiz hatin bîranîn.
Di çalakiyê de tûndkariya polîsan a li ser jinên trans ên karkerên seksê, morkirina malan, polîtîkayên sirgûnê û bêcezatiyê jî bûn rojev.
Aktivîstan girîngiya piştgiriya trans-femînîst anîn ziman û weha gotin: “Em ê cîhaneke wisa ava bikin ku trans tê de kal û pîr bibin û bi mirina xwe ya xwezayî bimirin.”
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê:— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 21, 2026
LGBTÎ+yên ku li Kadikoyê kom bûn, bi pankarta “Ji Denizê heta Aryayê em ê bibin bager û li ba bibin” dimeşin. pic.twitter.com/eXNRuQTP8O
Polîsan koma ku belav dibû dorpêç kir
Piştî meşê, aktivîst bi bêdengî û bêyî ku tu bûyer derkevin belav bûn. Lê belê polîsan komên ku belav dibûn dorpêçkirin. Di encama mudaxaleyê de desteserkirin çêbûn û li gorî agahiyên destpêkê herî kêm 7 kes hatin desteserkirin.
Ji mizur.orgê rojnameger Yusuf Çelik û ji nihaplus.com ê Doga Teknecî ku çalakî dişopandin jî di nav kesên hatine desteserkirin de ne.
🏳️⚧️ 12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê, tevî hemû qedexeyên Walîtiyê û qeymeqamtiyan hat lidarxistin pic.twitter.com/Heu6VA28U4— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 21, 2026
(HA/AY)