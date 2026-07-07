Kayhan Ayhan’a “yanıltıcı bilgi” suçlaması: Deliller “sanal devriye”den

İstanbul’da dün gece saatlerinde (6 Temmuz) gözaltına alınan BirGün muhabiri Kayhan Ayhan’ın Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltında

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen Ayhan geceyi nezarethanede geçirdi. İfadesi de burada alındı. Daha sonra da saat 12.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Ramazan Ergül, Ayhan’ı ifadesini almadan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, savcılık Ayhan’ı X ve YouTube hesabından, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sürece ilişkin yaptığı paylaşımlarını suçlama konusu yapıldı.

Söz konusu paylaşımlarla “halk arasında kaygı yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerim alenen yayıldığının tespit edildiğini” belirtti. Ancak hangi paylaşımların yanıltıcı bilgi olduğu ve doğrusunun ne olduğu sevk yazısında yer almadı.

Deliller Anayasaya aykırı

Savcılık paylaşımlarla ilgili delilleri Emniyet’in yürüttüğü "sanal devriye" faaliyetine dayandırdı.

Ancak emniyetin “sanal devriye” uygulaması hukuka aykırı. Anayasa Mahkemesi (AYM) söz konusu uygulamayı 2020’de iptal etmişti.

Polise ‘sanal devriye’ yetkisi 2017’de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı maddesine yapılan ekle verildi.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı.

Ancak polise verilen bu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açıldı. AYM de 19 Şubat 2020’de hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Kanunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına, kişisel verilerin Anayasa ile koruma altında olduğuna, polisin sadece savcının talimatıyla belirlenen kişi hakkında soruşturma yürütebileceğine hükmetti.

Bakan Ali Yerlikaya, AYM’nin iptal ettiği ‘sanal devriye’ yetkisini kullanmaya devam ediyor

HUKUK GÜNDEMİ/ FİKRET İLKİZ Sanal Devriye Faaliyetiyle Suçlu Aramak

(HA)