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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 11:20 27 Temmuz 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 12:42 27 Temmuz 2026 12:42
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP’deki "figüran" iddialarına Ajans sahibinden açıklama

Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını doğrularken, CHP’den herhangi bir ücret almadığını ve çalışmayı tamamen kendi iradesiyle yürüttüğünü söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’deki "figüran" iddialarına Ajans sahibinden açıklama
CHP etkinliğine figüran taşınmasını içeriden izleyerek haberleştiren Ebru Çelik, etkinlik salonunda/Fotoğraf: BirGün
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CHP'nin İstanbul’da düzenlediği üye katılım törenine bir cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddialarının ardından, adı geçen ajanstan açıklama geldi.

Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını doğrularken, CHP’den herhangi bir ücret almadığını ve çalışmayı tamamen kendi iradesiyle yürüttüğünü söyledi.

"CHP’den maddi bedel alınmadı"

TV100 programcısı Sinan Burhan aracılığıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada Ömer İne, törene katılımın bir dostluk desteği olduğunu öne sürdü. İne açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim. Bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir talimatla değil; dostluk bağı, yürekten inanç ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Desteğimizin ticari veya siyasi bir pazarlık gibi yansıtılmasını üzüntüyle karşılıyoruz."

Açıklamada adı geçen Samet Özkaş’ın partideki ya da organizasyondaki resmi görevine ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

"Kendini gençlik kolları asistanı olarak tanıttı" iddiası

Gelişmelerin ardından Halk TV muhabiri Umut Taştan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia paylaştı. Taştan, ajans sahibi Ömer İne’nin haberin çıktığı gün gazetecilere gönderdiği ses kayıtlarında kendisini "CHP Beşiktaş Gençlik Kolları Asistanı" olarak tanıttığını öne sürdü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Birgün Ezgi Çelik gürsel tekin
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