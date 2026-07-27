CHP’deki "figüran" iddialarına Ajans sahibinden açıklama

CHP'nin İstanbul’da düzenlediği üye katılım törenine bir cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddialarının ardından, adı geçen ajanstan açıklama geldi.

Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını doğrularken, CHP’den herhangi bir ücret almadığını ve çalışmayı tamamen kendi iradesiyle yürüttüğünü söyledi.

"CHP’den maddi bedel alınmadı"

TV100 programcısı Sinan Burhan aracılığıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada Ömer İne, törene katılımın bir dostluk desteği olduğunu öne sürdü. İne açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim. Bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir talimatla değil; dostluk bağı, yürekten inanç ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Desteğimizin ticari veya siyasi bir pazarlık gibi yansıtılmasını üzüntüyle karşılıyoruz."

Açıklamada adı geçen Samet Özkaş’ın partideki ya da organizasyondaki resmi görevine ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

"Kendini gençlik kolları asistanı olarak tanıttı" iddiası

Gelişmelerin ardından Halk TV muhabiri Umut Taştan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia paylaştı. Taştan, ajans sahibi Ömer İne’nin haberin çıktığı gün gazetecilere gönderdiği ses kayıtlarında kendisini "CHP Beşiktaş Gençlik Kolları Asistanı" olarak tanıttığını öne sürdü.

(EMK)