İran’da yılın ilk altı ayında en az 370 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Örgütü (IHRNGO), 2026 yılının ilk altı ayında İran’da en az 370 kişinin idam edildiğini açıkladı. Örgüt ayrıca 400’den fazla doğrulanmamış idam bildirimi aldığını duyurdu.

IHRNGO’nun yayımladığı rapora göre, İran’da idam cezalarının uygulanması özellikle siyasi mahkûmların infazlarının ardından arttı. Raporda, haziran ayında en az 101 kişinin idam edildiği, yılın ilk yarısında infaz edilenler arasında 9 kadın, 11 Afganistan vatandaşı, 2 Irak vatandaşı, 33 Beluç, 25 Kürt ve 9 Arap bulunduğu belirtildi.

Örgüt, yalnızca yeterli belgeyle desteklenen ya da iki bağımsız kaynak tarafından doğrulanan infazları kayıt altına aldığını belirtti. Buna göre kayda geçen 370 infazın yalnızca 53’ü resmi makamlar tarafından duyuruldu, diğer infazlar ise bağımsız kaynaklarla doğrulandı.

En fazla idam cinayet ve uyuşturucu suçlarından

Rapora göre idam edilenlerin 188’i cinayet suçundan verilen kısas cezaları kapsamında, 117’si uyuşturucu bağlantılı suçlardan, 55’i ise ulusal güvenlik suçlamaları nedeniyle infaz edildi.

Ulusal güvenlik suçlamalarıyla idam edilenler arasında protestolara katıldığı belirtilen kişiler, siyasi mahkûmlar ve casuslukla suçlanan kişiler de yer aldı. Ayrıca 9 kişinin tecavüz suçlamasıyla idam edildiği açıklandı.

İdam edilen 9 kadından 5’inin cinayet, 4’ünün ise uyuşturucu suçları nedeniyle hüküm giydiği belirtildi.

“İdamlar daha da artabilir”

IHRNGO, önümüzdeki dönemde idamların artabileceği uyarısında bulunarak uluslararası topluma İran’daki insan hakları ihlallerini ve idam dalgasını gündemlerinin öncelikli maddesi yapma çağrısı yaptı.

Raporda, 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından İran’da son 30 yılın en kapsamlı siyasi mahkûm infaz dalgalarından birinin yaşandığı ifade edildi.

Örgütün verilerine göre, 18 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasında İran makamları; protestolara katıldıkları, yasaklı muhalif örgütlerle bağlantılı oldukları ya da casusluk yaptıkları iddiasıyla çok sayıda kişinin infaz edildiğini açıkladı.

IHRNGO, bu dönemde idam edilenler arasında 2026 protestolarına katıldığı belirtilen 21 kişi, siyasi suçlamalarla yargılanan 13 kişi ve casusluk suçlaması yöneltilen 10 kişinin bulunduğunu kaydetti.

(EMK)