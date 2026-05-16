Oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakım servisine alındı

Oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle dün (15 Mayıs) tedavi altına alındı.

Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırılan İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Görgen, şu bilgileri paylaştı:

Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.