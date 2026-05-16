KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 15:22 16 Mayıs 2026 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 15:24 16 Mayıs 2026 15:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakım servisine alındı

Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen: “Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle dün (15 Mayıs) tedavi altına alındı.

Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırılan İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen açıklama yaptı. 

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Görgen, şu bilgileri paylaştı:

Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. 

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
kadir inanır yeşilçam sineması
