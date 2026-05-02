KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 23:33 2 Mayıs 2026 23:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 23:44 2 Mayıs 2026 23:44
Okuma Okuma:  3 dakika

Kadınlardan "şüpheli ölüm" protestosu: Şiddeti önlemesi gerekenler örtbas ediyor

Kadınlar, “Kadınlar şiddete uğradığında başvurması gereken kamu görevlileri bunlar. Soruyoruz: Bizi sizden kim koruyacak?” diye sordu.

Evrim Kepenek

Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Kadınlar Birlikte Güçlü, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınlar için İstanbul’da eylem düzenlemek istedi. Beyoğlu’ndaki Tünel Meydanı’ndan Eminönü’ne uzanacak bir insan zinciri planlayan kadınlara polis bu güzergâhta izin vermedi. Bunun üzerine kadınlar rotayı değiştirerek Karaköy’den Eminönü’ne kadar insan zinciri kurdu.

12 Aralık 2024

Yürüyüş boyunca kadınlar, “Şiddeti önlemesi gerekenler, kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor” pankartını taşıdı. Sık sık “Münferit değil erkek şiddeti”, “Erkek devlet şiddetine son” ve “Jin Jiyan Azadî” sloganları atıldı. Eylemde “Gülistan Doku’ya ne oldu?”, “Rojin Kabaiş’e ne oldu?”, “Yeldana Kaharman’a ne oldu?”, “İlayda Zorlu’ya ne oldu?” yazılı dövizler taşındı.

Eyleme, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve TJA aktivisti Sebahat Tuncel de katılarak destek verdi.

Kadınlar, Eminönü'nde basına açıklama yaptı.

“Bu öyle bir düzen ki; valinin oğlu öldürüyor, koruma polisi gömüyor, başhekim hastane kaydını siliyor, vali üstünü örtüyor” diye konuşan kadınlar, “Kadınlar şiddete uğradığında başvurması gereken kamu görevlileri bunlar. Soruyoruz: Bizi sizden kim koruyacak?” diye sordu.

Açıklamada, “Daha kaç kadın kaybedilecek? Daha kaç kadın ‘şüpheli ölüm’ denilerek birkaç satırlık tutanaklarla karanlığa gömülecek?” diye seslenen kadınlar ayrıca, öldürülen kadınların yaşamlarının, ilişkilerinin ve kimliklerinin sorgulanarak yeniden cezalandırıldığını söyledi.

Basın metnini okuyan Evrim Gürenin, Gülistan Doku dosyasının altı yıl sonra yeniden açılmasına dikkat çekti. Dönemin AKP milletvekili Oya Eronat’ın Meclis’te sarf ettiği sözleri hatırlatan Gürenin, bu tür yaklaşımların erkek şiddetini meşrulaştırdığını söyledi. “Gülistan’ın adını unutturmanıza izin vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu.

İpek Er dosyası hatırlatıldı

Kadınlar, şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve katledilen kadınların isimlerini tek tek sayarak “Ne oldu?” diye sordu. Gürenin, adalet taleplerini anlatırken, “Bizim adalet anlayışımız faillerin ortaya çıkarılmasıyla sınırlı değil. Aynı güç ilişkilerinin sürmesi, faillerin arkasındaki isimlerin korunması kabul edilemez” dedi. İpek Er dosyasını hatırlatan Gürenin, failin ceza almasına rağmen serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Konuşmasında birçok kadının dosyasını hatırlatan Gürenin, “Rojin Kabaiş’e, Rojwelat Kızmaz’a, İlayda Zorlu’ya, Yeldana Kaharman’a, Esma Kılıçarslan’a, Nadira Kadirova’ya, Feleknaz Keskin’e, Narin Güran’a, Rabia Naz’a, Hande Kader’e, Ejegül Ovezova’ya ne oldu?” diye sordu. “Daha kaç kadın ‘şüpheli ölüm’ denilerek karanlığa gömülecek?” sözleriyle tepkiyi büyüttü.

Gürenin, birçok dosyada benzer bir karartma mekanizmasının işlediğini söyledi. “Deliller yok ediliyor, failler korunuyor, gerçeğin peşine düşenler yalnızlaştırılıyor” diye konuştu. Bu durumun tekil olmadığını, sistematik bir cezasızlık pratiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Rojin Kabaiş soruşturmasına da değinen Gürenin, soruların yanıtsız bırakıldığını söyledi. Nadira Kadirova’nın ölümünün hızla kapatılmak istendiğini, Yeldana Kaharman dosyasının karanlıkta bırakıldığını belirtti. “Kadınları koruması gerekenler, şiddetin faili haline geliyor” dedi.

Açıklamanın sonunda kadınlar kararlılık mesajı verdi: “Hakikat açığa çıkana, kaybedilen kadınların akıbeti ortaya çıkana, failler hesap verene kadar mücadele edeceğiz. Bu düzen değişene kadar sormaktan ve birbirimizin sesini büyütmekten vazgeçmeyeceğiz.”

Eylem, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” sloganıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti şüpheli ölümler kadın cinayetleri Gülistan Doku Nadira Kadirova
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

