Ji bo endamtiya esil a BRICSê Tirkiye nehat pejirandin

Kanala nûçeyan a medyaya civakî ya BRICSê, @BRICSinfoyê ragihand ku dezgehê di Lutkeya 2024an de ti welatên nû ji bo endamtiya esil qebûl nekiriye.

16emîn Lutkeya BRICSê, ji bo statuya “Endamtiya Hevpar a Fermî” 13 welat vexwendin. Rûsya dê bi Tirkiye, Endonezya, Cezayîr, Belarûs, Kuba, Bolîvya, Malezya, Ozbekistan, Kazakistan, Tayland, Vîetnam, Nîjerya û Ûgandayê re danûstandinan bike.

Li ser vê yekê dezgehê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku wan 13 welatên ku Tirkiye jî di nav de ye wek "welatên hevkar" yên fermî qebûl kirine û ev welat dê beşdarî înîsiyatîfa BRICSê bibin û piştre jî xebatên xwe yên ji bo bibin endamên esil bidomînin. Li gorî vê encamê, di pilana BRICS de du kategorî hatin avakirin: Endamtiya Esil û Endamtiya Hevkar a Fermî.

Ji Brezîlya, Rûsya, Hindistan, Çîn, Afrîkaya Başûr, Mîrektiyên Ereban ên Yekbûyî, Îran, Misir û Etiyopyayê pêk tê.

Erebistana Siûdî ku endamtiya wê di Lûtkeya berê de hatibû qebûlkirin, di van herdu lîsteyan de cih negirt. Tevî ku heta niha daxuyaniyeke fermî nehatiye dayîn jî, tê texmînkirin ku Erebîstana Siûdî ji endamtiya BRICSê vekişiyaye.

Cezayîr, Belarûs, Bolîvya, Kuba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Nîjerya, Tayland, Tirkiye, Uganda, Ozbekistan û Vîetnam.

JUST IN: BRICS decides not to accept any new countries as full members of the alliance for 2024.



13 new nations have been accepted as official partner countries and will be part of BRICS initiatives. They are working towards becoming full alliance members at a later date.



Full… pic.twitter.com/M9OdhPWlp1