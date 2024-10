BRICS 10 Tam Üye'de kaldı, Türkiye'ye diğer 12 ülkeyle birlikte "Resmi Ortak Üye" statüsü tanıdı

BRICS sosyal medya haber kanalı @BRICSinfo kuruluşun 2024 Zirvesi'nde hiçbir yeni ülkeyi tam üyeliğe kabul etmediğini duyurdu.

Kuruluş buna karşılık sosyal medya hesabından, aralarında Türkiye'nin de olduğu 13 ülkeyi resmi "ortak ülke" (partner country) olarak kabul ettiğini ve bu ülkelerin BRICS girişimlerine katılacaklarını, daha sonra tam üye olmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Bu sonuca göre BRICS şemasında Tam Üyelik ve Resmi Ortak Üyelik olarak iki kategori oluştu

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'dan oluşuyor.

Önceki Zirve'de üyeliği kabul edilen Suudi Arabistan iki listede de yer almadı. Henüz resmi açıklama yapılmamış olmakla birlikte Suudi Arabistan'ın BRICS üyelğinden çekilmiş olduğu varsayılıyor.

Cezayir, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Türkiye, Uganda, Özbekistan ve Vietnam.

JUST IN: BRICS decides not to accept any new countries as full members of the alliance for 2024.



13 new nations have been accepted as official partner countries and will be part of BRICS initiatives. They are working towards becoming full alliance members at a later date.



Full… pic.twitter.com/M9OdhPWlp1