Zirvede neler oldu?

Gelişmeleri özetleyen BRICS kurucu ülkelerinden Brezilya gazetesi BrasildeFato internet sayfasında haberi "BRICS, Küba, Bolivya ve 11 diğer ülkeyi 'ortak devlet' olarak onayladı" başlığıyla verdi.

Gazete süreci şöyle açıkladı:

BRICS ülkeleri, 13 ülkeyi birliğe "ortak devlet" kategorisine dahil etmeyi kabul etti. Ancak, bu ülkelerin katılımı zirve sırasında resmileştirilmeyecek. Bu tanıma göre, dönem başkanı Rusya BRICS üyeliğini resmileştirmek üzere ortak ülkelerle istişarelerde bulunacak.

Bu sayı daha önce Rusya cumhurbaşkanlığı yardımcısı Yuri Ushakov tarafından doğrulanmıştı.



BRICS'e "ortak devletler" olarak katılmaya davet edilen ülkeler grubu arasında Türkiye, Endonezya, Cezayir, Belarus, Küba, Bolivya, Malezya, Özbekistan, Kazakistan, Tayland, Vietnam, Nijerya ve Uganda yer alıyor.

BrasildeFato'nun Kazan'daki Brezilya heyetindeki diplomatik kaynaklarına göre, zirvenin ön görüşmeleri sırasında Venezuela Brezilya'nın veto etmesi nedeniyle listeden çıkarıldı. [Brezilya, Maduro'nun "zaferi"yle sonuçlanan tartışmalı Venezuela seçim sonuçlarını doğrulayan kayıtları sunulmadıkça sonucu onaylamayı askıya aldığını açıklamıştı.]

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, önde gelen BRICS ülkelerinin blokun gelecekteki genişlemesine yol gösterecek 'kriterler ve ilkeler' konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Çarşamba günü Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde Brezilya medyasıyla yaptığı basın toplantısında Vieira, "Tartışmalar, gelecekteki BRICS genişlemesi için kriterler ve ilkelere odaklandı. Şu anda 10 üye ülke var, ancak gelecekte daha fazlası olacak. Bu ilkeler ve kriterler tartışıldı, onaylandı ve üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.



“[...] Yeni üye listesiyle ilgili olarak istişareler yakında başlayacak. Rusya başkanlığı mevcut her üyeyle istişare edecek ve ülkeleri duyuracağız. Yıl sonuna kadar değilse, gelecek yıl ve sorumluluk Brezilya başkanlığına geçecek,” diye ekledi.



16. BRICS Zirvesi'nin son belgesi olan "Kazan Deklarasyonu" da, "BRICS Ortak Ülkeleri" kategorisinin kurulmasını doğruladı ve Küresel Güney ülkelerinden önemli ilgi gördü.



Rus yetkililere göre, 30'dan fazla ülke BRICS grubuyla bir şekilde işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

Kazan'daki zirveye 36 ülkeden liderler katıldı

Organizatörlerine göre, 36 ülke 16. BRICS Zirvesi'ne liderleriyle katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de zirveye katılması Ukrayna'nın eleştirilerine yol açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS zirvesine katılma davetini kabul ederken Ukrayna'daki savaşla ilgili "barış zirvesine" katılmamasını eleştirdi: "BM Genel Sekreteri, Ukrayna'nın İsviçre'deki ilk Küresel Barış Zirvesi'ne davetini reddetti. Bu, barış davasını desteklemeyen yanlış bir seçimdir. Sadece BM'nin itibarına zarar verir" dedi.



BM sözcüsü Farhan Haq'a göre, "Genel sekreter, Ukrayna'daki savaş ve BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayalı adil ve hakkaniyetli bir barış için koşullar konusundaki bilinen duruşunu yineledi."

Haq, Guterres'in Kazan'daki BRICS zirvesine "tıpkı Güney Afrika'da da olduğu gibi" katıldığını, bunun birçok önemli devletin yer aldığı G7 ve G20 gibi örgütlerin toplantılarına katılmak gibi standart bir uygulama olduğunu belirtti.