Ji ber Newrozê 13 hatin desteserkirin

Li Amedê polîsan bi ser gelek malan girt û bi îdiaya ku “propagandaya rêxistinê kirine” 6 kes desteser kirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Welatê ji kesên hatine desteserkirin yek jê jina bi navê D.O. ye û navê her 5 kesên din diyar nebûye. Hat diyarkirin ku kesên hatine desteserkirin birine Emniyeta Amedê.
Li Amedê pîrozbahiya Newrozê dest pê kir
21 Adar 2026
Stenbol
Li Stenbolê jî bi îdiaya ku di pîrozbahiyên Newrozê de “propagandaya rêxistinê kirine” polîsan bi awayekî hevwext bi ser gelek malan de hat girtin.
Newroza Stenbolê: Bi sed hezaran kes li Yenîkapiyê bûn
23 Adar 2026
Di serdegirtina malan de herî kêm 7 kes hatin desteserkirin. 7 kesên ku navên wan nehatin zanîn birin Emniyeta Stenbolê.
(AY)