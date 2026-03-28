Tuncer Bakırhan: Öcalan için yerleşke var ama statüsü nedir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber kanalına konuşan Bakırhan, iktidarın çözüm sürecinde gelinen aşamada 'somut adımlar' atılması gerektiğini söyledi. DEM Parti'nin özel bir yasa için çalıştığını vurgulayan Bakırhan, Kürtlerin haklı olarak bir güvensizlik yaşadığını belirterek "Tarafların ikna olacağı bir yasaya ihtiyaç var" dedi.

Öcalan: Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsü

"İnsanlar somut adımlar istiyor"

İktidarın bir yol haritasına sahip olması gerektiğini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralI'da bir yapı inşa edildiğine dair haberleri doğrulayan Bakırhan, bu konuyla ilgili 'statü sorununun' çözülmesi gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Kalacağı yerin adı konsun. Bu düzenlemeler gecikmeden halledilsin demiştik. Bir yapı var geçmesi için. Bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum."

İmralı heyeti görüşmesi

Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin kritik bir görüşme olduğunu söyledi:

"Bizim heyetimizin, devletin heyetinin ve Sayın Öcalan'ın katıldığı 5 saati aşkın bir görüşme oldu. ‘Kamuoyunda süreç tıkandı mı, uzatılıyor mu, konjonktüre göre mi süreç devam edecek’ gibi tartışmaların yoğun yapıldığı bir süreçte aksamaların aksaklıkların ikinci aşama dediğimiz bu sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımların neler olduğunun tartışıldığı bir toplantı olduğunu biliyoruz. Önemli bir toplantı kritik bir süreçte yapıldı. Heyetimizle yaptığım görüşmelerde, 5 saatlik tuttukları notları toparlayarak 1-2 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak."

Bakırhan, İmralı’daki görüşmede 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin daha hızlı bir şekilde yürütülmesine ilişkin tartışma yürütüldüğünü belirtti:

"Sayın Öcalan'ın kendisi bu süreci çok büyük bir anlam atfediyor. Yanı başımızda İran'da daha önce Suriye'deki gelişmeler de aslında sürecin ne kadar doğru bir adım olduğunu ortaya çıkardı. Bunu devlet yetkilileri de aslında çeşitli açıklamalarında dile getirdiler. Kürt tarafının bu konuda samimi olduğunu ve süreci ilerletmek içinde yoğun bir çaba içerisinde olduğunu biliyorum ama tek taraflı bir süreç yürütülemiyor. Bugüne kadar özellikle başta Sayın Öcalan olmak üzere Kürt hareketinin kendisi çok önemli adımlar attılar, hep birlikte şahitlik yaptık."

