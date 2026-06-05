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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 15:34 5 Haziran 2026 15:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 15:36 5 Haziran 2026 15:36
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Avrupa Konseyi’ne ‘Umut Hakkı’ mektubu

DEM Parti, Bakanlar Komitesinin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda söz konusu kararın gündeme alınacağını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Avrupa Konseyi’ne ‘Umut Hakkı’ mektubu
Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi / Arşiv

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda gündeme alınacak olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Abdullah Öcalan hakkında verdiği “Umut Hakkı” ihlali kararına ilişkin Bakanlar Komitesine mektup gönderdi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, mektupta Birleşmiş Milletlerin bağlayıcı standartları arasında yer alan Nelson Mandela Kuralları ile “Umut Hakkı” ilkesinin Abdullah Öcalan açısından da uygulanması gerektiğine ilişkin AİHM kararının Bakanlar Komitesi tarafından ciddiyetle değerlendirilmesi ve sürecin en kısa sürede sonuçlandırılması talep edildi.

Mektupta ayrıca, Türkiye’de devam eden Barış ve Demokratik Toplum Süreci açısından da önem taşıdığı belirtilen konunun, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından temel hukuk ilkelerine bağlı kalınarak yapıcı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı.

DEM Parti, Bakanlar Komitesinin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda söz konusu kararın gündeme alınacağını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
umut hakkı dem parti Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan
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