İstanbul ve Ankara’da hasta mahpuslar eylemi: Karsu ve Derse tahliye edilsin

İstanbul'da Beyoğlu'ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, şube binası önünde “F Oturması” eyleminin 735’incisini gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki ağır hasta mahpus Botan Karsu’nun durumuna dikkat çekildi. Eylemde “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta mahpus Botan serbest bırakılsın” sloganları atıldı, aynı talebin yer aldığı pankart açıldı.

Basın metnini okuyan İHD’li Ümit Efe, ağır hasta mahpus Karsu’nun 4’üncü evre lenfoma hastalığının ilerlediğini belirterek, bağışıklık sistemini etkileyen bu kanser türünün ileri aşamalarda diğer organlara yayılarak ölümcül hale gelebildiğini söyledi. Hastalığın uygun koşullarda kişiye özel tedavi planlarıyla kontrol altına alınabildiğini ancak hapishane koşullarının buna imkân tanımadığını dile getirdi.

MA'nın haberine göre, Karsu için daha önce “cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremez” yönünde rapor verildiğini hatırlatan Efe, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun da başlangıçta benzer yönde görüş bildirdiğini ancak sonrasında bu kararın “cezaevinde kalabilir” şeklinde değiştirildiğini aktardı.

Karsu’nun ailesi ve avukatlarından edinilen bilgileri paylaşan Efe, Botan Karsu’nun 11 yıldır hapiste olduğunu, dışarıda bulunduğu kısa tedavi sürecinde sağlık durumunun iyileştiğini ancak yeniden tutuklanmasının ardından tedavisinin aksadığını söyledi. Diyarbakır’da sürdürülen tedavi sürecinin Van’a sevkle birlikte kesintiye uğradığını, cezaevi koşulları ve stresin hastalığı ağırlaştırdığını belirten Efe, ailesinin de sağlık ve ulaşım sorunları nedeniyle görüşlere gidemediğini dile getirdi. Efe, yetkililere çağrı yaparak Karsu’nun sağlık durumunun daha fazla kötüleşmemesi için tahliyesinin gecikmeden sağlanmasını istedi.

Ankara

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi de eylemlerinin 607’nci haftasında Sakarya Caddesi’nde toplandı. Eylemde “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” ve “Tecrit işkencedir tecride son” sloganları atıldı. Bu haftaki eylemde Samsun/Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Cevzet Derse’nin sağlık durumuna dikkat çekildi.

İnisiyatif üyesi ve İHD yöneticisi Aslı Saraç, Derse’nin 30 yıllık infazını 15 Nisan itibarıyla tamamlamasına rağmen İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesinin 6 ay ertelendiğini söyledi.

Saraç, Derse’nin diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi ve kronik rahatsızlıkları bulunduğunu, ayrıca geçmişte varis ameliyatı geçirdiğini belirtti. Bu hastalıkların birlikte seyrettiği durumun ciddi risk taşıdığını vurgulayan Saraç, düzenli tedaviye erişemeyen bir mahpus açısından hayati tehlikenin arttığını dile getirdi.

Derse’nin sağlık durumunun sürekli takip edilmesi gerektiğini belirten Saraç, sevklerde aksama yaşandığını, uzman hekim değerlendirmesine erişimin sınırlı olduğunu ve bu nedenle sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Saraç, ilgili kurumlara çağrıda bulundu Cevzet Derse’nin sağlık hakkının güvence altına alınmasını, tahliye önündeki engellerin kaldırılmasını ve tedaviye erişimi zorlaştıran uygulamalara son verilmesini istedi.

“Hasta mahpuslar serbest bırakılmalı, sağlık haklarına erişebilmeli”

(EMK)