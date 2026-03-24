HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 12:44 24 Mart 2026 12:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 13:07 24 Mart 2026 13:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Hasta mahpus Mehmet Edip Taşar yaşamını yitirdi

Yaklaşık 40 kiloya kadar düşmesine rağmen tahliye edilmeyen hasta tutsak Mehmet Edip Taşar yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 27 Aralık 2022 tarihinden bu yana tutulan hasta mahpus Mehmet Edip Taşar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Taşar, hastalığından dolayı uzun bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesin’nde tedavi görüyordu.

Taşar’ın cenazesinin memleketi Batman’a götürüleceği öğrenildi.

İstanbul Barosu’ndan hasta mahpus Mehmet Edip Taşar için açıklama
25 Şubat 2026

ÖHD açıklama yapmıştı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada Marmara (Silivri) 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevki sırasında doktorların sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldığını duyurmuştu.

ÖHD, Taşar’ın cezaevinde yaklaşık 40 kiloya kadar düştüğünü belirterek, yaşam hakkı açısından ciddi risk altında olduğunu vurgulamıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Edip Taşar hasta mahpus atk
