Hasta mahpus Mehmet Emin Çam tahliye edildi

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan ve 2 kez kalp krizi geçirdiği halde tahliye talepleri reddedilen Mehmet Emin Çam (74) cezaevinden çıktı.

Mehmet Emin Çam’ın 2 gün önce Adli Tıp Kurulu’na (ATK) sevk edildiği öğrenildi. Sevk sonrası Mehmet Emin Çam hakkında tahliye kararı verildi.

İHD’den ağır hasta mahpus Çam’a dair açıklama: Yaşam hakkı ihlal ediliyor

Batman T Tipi Cezaevi'nde bulunan Çam’ı almak üzere siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve ailesi cezaevi önüne doğru harekete geçti. Çam, işlemlerinin ardından tahliye edildi.

Mehmet Emin Çam, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Siirt İl Eşbaşkanlığı görevini yürütürken "KCK Kent Meclisi yapılanması" iddiasıyla 12 Aralık 2012'ta tutuklandı.

Hücrede tutuldu

10 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Çam'a 9 yıl hapis cezası verdi. Cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine 14 Mart 2022'de yeniden tutuklanan Çam, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 17 gün boyunca tek kişilik hücrede tutuldu.

Çam, 1 Nisan 2022'de Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi ve beyninde tümör olduğu tespit edildi, 27 Mayıs 2022'de kalp krizi geçirdi ve anjiyo oldu. Çam, 16 Nisan 2025'te ikinci kez kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda böbrek hastası olan Çam, iki kez böbrek ameliyatı oldu.

Çam'ın ameliyatın ardından böbreğindeki kistler yeniden oluşmaya başladı. Katarakt ameliyatı geçiren Çam'ın gözlerinde miyop, astigmat bulunuyor. Sağ kulağı duyma yetisini kaybeden Çam, sol tarafından felç geçirdiği için yürümekte zorlanıyor. Boğazında yeni bir kitle oluşan Çam'ın tansiyon ve şeker gibi iki yeni hastalığı ortaya çıktı.

Verem teşhisi konuldu

18 Mart’ta Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Emin Çam’a verem teşhisi konuldu ve hastalığın buluşma riskine karşı tek kişilik hücreye alındı.

Aileyi tanımadı

Mehmet Emin Çam’ın kızı Şimel Çam, geçtiğimiz hafta yaptıkları aile görüşünde babasının aile bireylerini tanıyamadığını söyledi. Bunun üzerine İHD, tüm şubelerinde açıklama yaparak “Acil” tahliye çağrısında bulundu.

