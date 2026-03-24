Ağır hasta mahpus merdivenlerden sürüklendi, darp edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi Hapishane Komisyonu ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Antalya Temsilciliği Hapishane Komisyonu, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Devrim Ayık’a yönelik işkence, kötü muamele ve sağlık hakkı ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Kamuoyuyla paylaşılan raporda, Ayık’ın 12 Mart’ta hastaneye sevki sırasında ve sonrasında maruz kaldığını beyan ettiği işkence ve kötü muamele iddialarının, sağlık hakkı ihlallerinin ve olay sonrası sağlık süreçlerinin belgelenmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Korumak devletin sorumluluğu"

Raporda, özgürlüğünden yoksun bırakılan bireylerin yaşamlarının, fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunmasının devletin doğrudan sorumluluğu olduğu vurgulandı. Ceza infaz kurumlarında tutulan mahpusların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasının ve gerekli tıbbi müdahalelerin geciktirilmeden yapılmasının hem ulusal hukuk hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri bakımından devletin temel yükümlülükleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Hastane sevkinde darp

Rapora göre yüzde 76 engelli olduğu belirtilen ve Crohn hastalığı bulunan Devrim Ayık, kulak burun boğaz muayenesi için götürüldüğü hastanede jandarma görevlileri tarafından zorla götürülmeye çalışıldı. Ayık, bu sırada kelepçesinden çekilerek merdivenlerden sürüklendiğini ve hastanenin kamera bulunmayan bir bölümünde tekme ve yumruklarla darp edildiğini beyan etti.

Raporda, olayın ardından Ayık’ın hastaneye götürüldüğü ancak muayene sırasında jandarma personelinin odadan çıkmaması nedeniyle hasta mahremiyetinin ihlal edildiği ve darp raporu alınmasının engellendiği yönünde iddialar da yer aldı.

"Sağlık hizmetine erişim geciktiriliyor"

Rapor, olayın yalnızca fiziksel şiddet iddialarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda mahpusların sağlık hizmetlerine erişiminde yapısal sorunlar bulunduğunu vurguladı.

Ayık’ın yaklaşık sekiz ay önce yapılan muayenede ameliyat olması gerektiğinin belirtildiği ancak bu süre boyunca ameliyat tarihinin verilmediği ifade edilen raporda, Antalya hapishanelerinde hastane sevklerinin sistematik biçimde geciktirildiğine ilişkin başvurularda son dönemde artış olduğu kaydedildi.

Soruşturma çağrısı

İHD ve ÖHD, raporda hastane sevki sırasında görev alan kolluk görevlileri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağımsız ve etkili bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca hastane kamera kayıtlarının, sevk belgelerinin ve sağlık kayıtlarının delil olarak toplanması, Ayık’ın sağlık durumunun bağımsız hekimler tarafından değerlendirilmesi ve gerekli tedavi sürecinin gecikmeden başlatılması çağrısında bulunuldu.

TIKLAYINIZ: ANTALYA S TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA MAHPUS DEVRİM AYIK'A YÖNELİK İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE SAĞLIK HAKKI İHLALLERİNE İLİŞKİN RAPOR

