“Hasta mahpuslar serbest bırakılmalı, sağlık haklarına erişebilmeli”

Van Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) Yöneticisi Hakan Bilekçi, hapishanelerdeki baskıların aralıksız devam ettiğini belirterek, hasta mahpusların bir an önce serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Sincan Hapishanesinde hak ihlalleri: "Kanser hastası mahpusun yaşamı riske atılıyor"

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Bilekçi, devam eden çözüm sürecine rağmen cezaevlerinde baskıların her geçen gün arttığını belirtti. Baskıların son bulmasını, hasta mahpusların da bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiklerini söyledi.

Bilekçi, İdare ve Gözlem Kurulu kararlarına da işaret ederek, infazlarını tamamlayan mahpusların tahliye edilmeyerek pişmanlık dayatıldığını dile getirdi.

Hasta mahpusların durumunun kötüye gittiğini söyleyen Bilekçi, hasta mahpusların bir bölümünün yaşamlarını tek başlarına idame ettiremediğini, ailelerinin yanında tedavi olmaları gerektiğini vurgulayarak ATK’nin birçok tutsak için verdiği "cezaevinde kalabilir" raporlarını eleştirdi.

"Açık bir şekilde bir hak ihlali"

ATK’nin görevini yerine getirmediğini belirten Bilekçi, siyasi mahpuslara yönelik ayrımcı politikalara dikkat çekti:

"ATK’nin bunu yapması açık bir şekilde bir hak ihlalidir ve bu durum asla kabul edilmez. Ülkede bir çözüm süreci söz konusu barıştan demokrasiden söz ediliyor madem ki bunlardan söz ediliyorsa herkes ona göre adım atmalı bunu ilk başta da ATK yapmalıdır. Bir an önce hasta tutsaklar serbest bırakılmalı sağlık haklarına erişmelidir."

"Bir yıldır somut adım yok"

Çözüm sürecinde bir yılın geride bırakıldığını hatırlatan Bilekçi, şunları söyledi:

"Bir yıldır iktidar somut bir adım atmış değil herkesin gözü iktidarın atacağı adımdadır insanlar cezaevlerinde olan çocuklarının çıkmalarını bekliyor. Buradan iktidara sesleniyoruz bir an önce resmi adımlar atılmalıdır ve mevcut sorunlar hemen çözülmelidir."

