İstanbul'da meslektaşlarına destek olmak isteyen 5 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde Odakule önünde bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Ankara’da açlık grevi yapan meslektaşlarına destek vermek için toplandı. Öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve Ankara’daki eyleme destek açıklaması yapmak istedi.

Ancak öğretmenlerin Türkiye Özel Okullar Derneği önünde gerçekleştirmek istediği eyleme izin verilmedi. Bunun üzerine grup, İstiklal Caddesi üzerinden Odakule’ye yürüdü. Burada bir açıklama yapan öğretmenlere, açıklamanın ardından dağılmak istedikleri sırada polis müdahale etti.

Müdahale sırasında bazı öğretmenler yere yatırıldı, boğazları sıkıldı ve darp edildi. Polis, ayrıca gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Öğretmenler, bir süre gözaltı aracında bekletildikten sonra bırakıldı. Sonrasında beş öğretmenin oturdukları cafede gözaltına alındığı öğrenildi.

#İstanbul | @ogretmensendika, “Özel sektör öğretmenlerinin talepleri karşılansın, mülakat mağduriyeti giderilsin” diyerek Beyoğlu Odakule’de bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaptı.



👉🏻 Polis, açıklamanın ardından öğretmenlere müdahale etti.

👉🏻 Öğretmenlere… pic.twitter.com/MJfGbaQUgW — bianet (@bianet_org) June 20, 2026

Gözaltı işlemleri sırasında yaşanan sert müdahaleye İstiklal Caddesi’nden geçen yurttaşlar tepki gösterdi. “Öğretmenleri bırakın” sloganları atan yurttaşlar, alkışlarla gözaltı işlemlerini protesto etti.

Olayların ardından beş öğretmenin gözaltı aracında bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde, bir kafede oturan aynı beş öğretmenin yeniden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öğretmenler bu açıklamayı yapar yapmaz gözaltına alındı “eylemimiz bitti” deseler de olmadı. Yoldan geçen yurttaşlar öğretmenlere destek verdi. pic.twitter.com/c4ptKZfvEA — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) June 20, 2026

Özel okul öğretmenleri ne istiyor?

Öte yandan Ankara’da açlık grevi yapan özel okul öğretmenleri (Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler), taleplerini şu başlıklarla dile getiriyor:

Taban maaş hakkının geri getirilmesi: Özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin belirli bir alt sınırın altında olmaması gerektiğini savunuyorlar.

İnsanca çalışma koşulları: Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, güvencesizlik ve özlük haklarındaki eksikliklerin giderilmesini talep ediyorlar.

Özlük haklarının iyileştirilmesi: Özel sektörde çalışan öğretmenlerin, kamu öğretmenlerine benzer güvence ve haklara sahip olması gerektiğini ifade ediyorlar.

Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı: Mülakat süreçleri nedeniyle mağdur olduklarını belirten öğretmenler, atama taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Verilen sözlerin tutulması ve resmi görüşme yapılması: Daha önce verilen sözlerin hayata geçirilmesini ve yetkililerin kendileriyle doğrudan görüşmesini talep ediyorlar.