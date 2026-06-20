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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 23:33 20 Haziran 2026 23:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 23:41 20 Haziran 2026 23:41
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul'da meslektaşlarına destek olmak isteyen 5 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı

Öğretmenler, İstiklal Caddesi üzerinden Odakule’ye yürüdü. Burada bir açıklama yapan öğretmenlere, açıklamanın ardından dağılmak istedikleri sırada polis müdahale etti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İstanbul'da meslektaşlarına destek olmak isteyen 5 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde Odakule önünde bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Ankara’da açlık grevi yapan meslektaşlarına destek vermek için toplandı. Öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve Ankara’daki eyleme destek açıklaması yapmak istedi.

Ancak öğretmenlerin Türkiye Özel Okullar Derneği önünde gerçekleştirmek istediği eyleme izin verilmedi. Bunun üzerine grup, İstiklal Caddesi üzerinden Odakule’ye yürüdü. Burada bir açıklama yapan öğretmenlere, açıklamanın ardından dağılmak istedikleri sırada polis müdahale etti.

Müdahale sırasında bazı öğretmenler yere yatırıldı, boğazları sıkıldı ve darp edildi. Polis, ayrıca gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Öğretmenler, bir süre gözaltı aracında bekletildikten sonra bırakıldı. Sonrasında beş öğretmenin oturdukları cafede gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gözaltı işlemleri sırasında yaşanan sert müdahaleye İstiklal Caddesi’nden geçen yurttaşlar tepki gösterdi. “Öğretmenleri bırakın” sloganları atan yurttaşlar, alkışlarla gözaltı işlemlerini protesto etti.

Olayların ardından beş öğretmenin gözaltı aracında bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde, bir kafede oturan aynı beş öğretmenin yeniden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Özel okul öğretmenleri ne istiyor?

Öte yandan Ankara’da açlık grevi yapan özel okul öğretmenleri (Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler), taleplerini şu başlıklarla dile getiriyor:

Taban maaş hakkının geri getirilmesi: Özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin belirli bir alt sınırın altında olmaması gerektiğini savunuyorlar.

İnsanca çalışma koşulları: Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, güvencesizlik ve özlük haklarındaki eksikliklerin giderilmesini talep ediyorlar.

Özlük haklarının iyileştirilmesi: Özel sektörde çalışan öğretmenlerin, kamu öğretmenlerine benzer güvence ve haklara sahip olması gerektiğini ifade ediyorlar.

Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı: Mülakat süreçleri nedeniyle mağdur olduklarını belirten öğretmenler, atama taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Verilen sözlerin tutulması ve resmi görüşme yapılması: Daha önce verilen sözlerin hayata geçirilmesini ve yetkililerin kendileriyle doğrudan görüşmesini talep ediyorlar.

Haber Yeri
İstanbul
özel okul öğretmenleri Açlık Grevi Özel sektör öğretmenlerinin sorunları özel okullar
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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