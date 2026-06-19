Öğretmenlerin açlık grevi 5. gününde: "Demokratik haklarımız ve insan onuru çiğnendi"

Ankara’da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na bağlı öğretmenler ile mülakat mağduru eğitimcilerin eylemi sürüyor. Öğretmenlerin açlık grevi 5. gününde.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde açlık grevindeki 2 öğretmenin kan şekeri düştü. Fenalaşan öğretmenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan öğretmenler, açlık grevine devam etmek üzere sendika binası önüne döndü.

Açlık grevindeki öğretmen: 11 yıllık öğretmenim, 40 bin lira maaşla geçinemiyorum

“Milli Eğitim Komisyonu toplansın”

Sendika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açlık grevindeki 28 öğretmenin çağrısını paylaştı.

Açıklamada, “Verilen resmi devlet sözleri tutulmadı. Demokratik haklarımız ve insan onuru çiğnendi. Her şeyi denedik. Bu halimizde hala denemeye devam ediyoruz. Mecburi olarak açlık grevindeyiz” denildi.

Öğretmenler, Milli Eğitim Komisyonu’nun toplanması için gereken çoğunluğun sağlandığını belirterek komisyonun gündemine çözümün alınmasını istedi.

Öğretmenlere Meclis önünde gözaltı: "Açlığı seçtik, hâlâ sesimizi duymayanlar var"

Açıklamada, “Komisyonun toplanmaması ve gündemine çözümü almaması takdirde yaşanacak olumsuz sonuçların sorumluları Ahmet Akça ve Yusuf Tekin’dir” ifadelerine yer verildi.

Öğretmenler, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’a da çağrı yaparak komisyonun toplanmasını istedi.

Öğretmenler ne istiyor? Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru atanamamış eğitimciler, taleplerini “yaşam ve çalışma hakkı” başlığı altında topluyor. Öğretmenlerin başlıca talepleri şöyle: Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için taban maaş hakkının güvence altına alınması.

Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi.

Özel okullarda insanca çalışma koşullarının sağlanması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısını yaptığı toplantının gerçekleştirilmesi.

Milli Eğitim Komisyonu’nun toplanması.

Mülakat mağduru öğretmenlerle ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’na indirilmesi.

Karar vericiler ile öğretmen temsilcilerinin aynı masada bir araya gelerek sürecin nasıl ilerleyeceğini görüşmesi. Sendika, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek açlık grevinin “mecburi” hale geldiğini söylüyor.

(NÖ)