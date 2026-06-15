Öğretmenlere polis müdahalesi: "Ankara’yı terk etmiyoruz, açlık grevine başlıyoruz"

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya gelen öğretmenlerin Ankara’da yapmak istediği eylemlere polis müdahalesi sürüyor.

Öğretmenler, dün düzenledikleri eyleme yönelik polis müdahalesinde 41 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların akşam saatlerinde serbest bırakıldığını duyurmuştu. Platform ve sendika, eylemlerine bugün aileleriyle birlikte devam edeceklerini açıklamıştı.

Ankara’da sürdürdüğümüz hak mücadelemiz yeni bir saldırıyla karşı karşıyadır. Konakladığımız otel polis ablukası altına alınmış, Kurtuluş Parkı’nda direnen arkadaşlarımızın yanına gitmemiz engellenmiştir. En temel demokratik haklarımızdan olan seyahat ve dolaşım özgürlüğümüz… pic.twitter.com/T23R5u5fI9 — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 15, 2026

Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi

Basın açıklamasına izin verilmedi

Öğretmenlerin bugün saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasına da polis müdahale etti.

Parkta bulunan gruba, basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Basın açıklaması öncesinde polis, eyleme katılacak bazı öğretmenlerin konakladığı Enerji Otel’in çevresini ablukaya aldı.

Öğretmenlerin otelden çıkmasına ve Kurtuluş Parkı’na yürümesine izin verilmedi.

Görüşmeler sürerken müdahale başladı

Öğretmenlerle polis arasındaki görüşmeler devam ederken müdahale başladı.

Sendikanın aktardığına göre öğretmenlere biber gazı ve copla müdahale edildi. Polis, öğretmenleri parktan çıkarmaya çalıştı.

🗣️Mülakat mağduru öğretmen: Ablukaya alındım ama örtülü olduğum için tutuklanmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü örtülülere dokunmayın demişler. Örtülüyüm ama gömleğimi yırttılar, örtümü açtılar, buna utanmıyorlar. Örtülüyüm, gözaltına alınırsam tepki toplarlar diye utanıyorlar.… pic.twitter.com/Ky4yZU16TC — bianet (@bianet_org) June 15, 2026

Sendika başkanları gözaltında

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, müdahale sırasında aralarında sendikanın Genel Başkanı Eren Edebali ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın da bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Açlık grevi

Eğitim Sendikaları özel sektör öğretmenlerine destek olmak amacıyla Sakarya caddesinde açıklama yaptı.

Taban maaş, insanca çalışma koşulları ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi için haklarını arayan ve iki gündür eylemlerini sürdüren öğretmenler açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

(NÖ)