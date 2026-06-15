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YT: Yayın Tarihi: 15.06.2026 15:14 15 Haziran 2026 15:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.06.2026 17:03 15 Haziran 2026 17:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Öğretmenlere polis müdahalesi: "Ankara’yı terk etmiyoruz, açlık grevine başlıyoruz"

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Kurtuluş Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğretmenlere polis müdahalesi: "Ankara’yı terk etmiyoruz, açlık grevine başlıyoruz"
Fotoğraf: Sendika.org

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya gelen öğretmenlerin Ankara’da yapmak istediği eylemlere polis müdahalesi sürüyor.

Öğretmenler, dün düzenledikleri eyleme yönelik polis müdahalesinde 41 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların akşam saatlerinde serbest bırakıldığını duyurmuştu. Platform ve sendika, eylemlerine bugün aileleriyle birlikte devam edeceklerini açıklamıştı.

Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi
Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi
14 Haziran 2026

Basın açıklamasına izin verilmedi

Öğretmenlerin bugün saat 14.00’te Kurtuluş Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasına da polis müdahale etti.

Parkta bulunan gruba, basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Basın açıklaması öncesinde polis, eyleme katılacak bazı öğretmenlerin konakladığı Enerji Otel’in çevresini ablukaya aldı.

Öğretmenlerin otelden çıkmasına ve Kurtuluş Parkı’na yürümesine izin verilmedi.

Görüşmeler sürerken müdahale başladı

Öğretmenlerle polis arasındaki görüşmeler devam ederken müdahale başladı.

Sendikanın aktardığına göre öğretmenlere biber gazı ve copla müdahale edildi. Polis, öğretmenleri parktan çıkarmaya çalıştı.

Sendika başkanları gözaltında

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, müdahale sırasında aralarında sendikanın Genel Başkanı Eren Edebali ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın da bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Açlık grevi

Eğitim Sendikaları özel sektör öğretmenlerine destek olmak amacıyla Sakarya caddesinde açıklama yaptı.

Taban maaş, insanca çalışma koşulları ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi için haklarını arayan ve iki gündür eylemlerini sürdüren öğretmenler açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

(NÖ)

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İstanbul
Özel sektör öğretmenleri Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eğitim Sen
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