28 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na iş makinelerinin girmesiyle başlayan, 31 Mayıs’ta polisin sabah baskını, biber gazlı müdahalesi ve çadırların yakılmasıyla Türkiye tarihinin en büyük kitlesel hareketlerinden birine dönüşen Gezi Direnişi’nin 13. yıldönümü.

Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bugün saat 19.00’da yapılacak eylem öncesinde Taksim ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, valilik kararıyla bazı yollar ve toplu taşıma hatları da ulaşıma kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı ise ilçede 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

🔴 İstanbul'da ‘Gezi’ yasakları başladı 👉 Valiliğin kararıyla Beyoğlu ve Şişli’de bazı yollar trafiğe, Taksim ve çevresindeki metro ile füniküler istasyonları ise ulaşıma kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı da ilçede 24 saat süreyle eylem yasağı ilan etti. https://t.co/7DW2g4COOc pic.twitter.com/81IBxiH2Qu

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bugün saat 11.00'den itibaren iki ilçede trafiğe kapanan bazı yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Atıf Yılmaz, Turnacı Başı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere Taksim, Sakızağacı, Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Tersane Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde, sokaklar, Irmak Cadde, Yedikuyular, ve Taşkışla caddeleri trafiğe kapatıldı.

Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları ile Atatürk Köprüsü Taksim yönünde trafik akışı sağlanmayacak.

Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif yol olarak kullanılabilecek.

Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Alternatif yollar, Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ile Halaskargazi Caddesi olarak belirlendi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Şişhane'deki metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri, araçların Taksim istasyonunda durmayıp, seferine devam edeceği kaydedildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı ise ilçede 24 saatlik eylem yasağı kararı aldı.

Taksim'e yapılan eylem çağrılarına dikkat çeken kaymakamlık, 31 Mayıs saat 00.01'den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını belirterek şunları kaydetti:

"Alınacak tedbirler kapsamında saat 11:00 itibariyle;

Gezi Direnişi

Gezi Parkı protestoları, 27 Mayıs 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı’na yapılmak istenen AVM ve Topçu Kışlası projesine karşı kent ve çevre savunucularının direnişiyle başladı. Protestolar kısa sürede hükümete karşı özgürlük ve adalet taleplerini içeren geniş çaplı eylemlere dönüştü.

13 yıl önce bugün başlayan direniş, kısa sürede İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin birçok kentine yayıldı. Yoğun protestoların ardından polis, 1 Haziran’da Taksim’den çekilirken Gezi Parkı ve Taksim Meydanı günlerce yurttaşların kontrolünde kaldı. Sürecin ilerleyen günlerinde ise sert polis müdahaleleriyle 11 Haziran’da Taksim Meydanı, 15 Haziran’da da Gezi Parkı boşaltıldı.

GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ Gezi Direnişi'nin zaman tüneli

Ülkenin dört bir yanında milyonlarca insanın katıldığı protestolar, polis şiddeti, biber gazı ve gözaltılarla bastırılmaya çalışıldı. Eylemler sırasında Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan hayatını kaybetti; binlerce kişi yaralandı, yüzlerce kişi hakkında dava açıldı. Bu davalar arasında en çok öne çıkan dosyalardan biri, 8 sanıklı Gezi Parkı davası oldu.

Dava kapsamında Eylül 2023’te iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’a verilen 18’er yıl hapis cezaları onandı.

Dava süreci boyunca ulusal ve uluslararası hukuk çevreleri, yargılamanın siyasi olduğunu belirterek kararlara tepki gösterdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kavala’nın tutukluluğunu “hak ihlali” sayarak serbest bırakılması yönünde karar verdi; ancak Türkiye bu kararı uygulamadı. Dava, Türkiye’de hukuk ve demokrasi tartışmalarının önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Gezi ise Türkiye'de toplumsal muhalefetin simge direnişlerinden biri olarak hafızalara kazındı.