HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 30.05.2026 15:53 30 Mayıs 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.05.2026 16:30 30 Mayıs 2026 16:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Taksim Dayanışması'ndan Gezi çağrısı

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi’nin 13. yıl dönümü için 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim'e çağırdı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Taksim Dayanışması'ndan Gezi çağrısı
Arşiv (Fotoğraf: MA)

Taksim Dayanışması, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gezi’nin 13. yılında Taksim’deyiz” diyerek eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir araya gelme çağrısı yaptı.

Paylaşımda, Gezi Direnişi’nin “bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden milyonların sesi” olduğu belirtildi.

Taksim Dayanışması, Gezi’nin iktidarın baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına karşı bir itiraz olarak ortaya çıktığını vurguladı:

“Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hâlâ kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hâlâ büyük bir umut olarak durmaktadır.”

Açıklamada, Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik ve Medeni Yıldırım da anıldı.

Taksim Dayanışması, “Gezi Direnişi’nden aldığımız bu umutla; Gezi’nin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim’deyiz” dedi.

TMMOB'nin açıklaması

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "TMMOB, dün olduğu gibi bugün de arkadaşlarımızın yanında olmaya; bilimin, kamu yararının, demokrasinin ve özgürlüklerin savunucusu olmaya devam edecektir. Gezi’nin eşitlik, özgürlük ve dayanışma umudu bu ülkenin geleceğinde yaşamayı sürdürecektir. Ne olursa olsun bu karanlık gidecek, Gezi kalacak” ifadesini kullandı.

Özgür Özel'den gezi açıklaması

Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur" ifadelerini kullandı. 

(Mİ)

