Taksim Dayanışması'ndan Gezi çağrısı

Taksim Dayanışması, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gezi’nin 13. yılında Taksim’deyiz” diyerek eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir araya gelme çağrısı yaptı.

Paylaşımda, Gezi Direnişi’nin “bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden milyonların sesi” olduğu belirtildi.

Berkin Elvan davasında karar: 16 yıl 8 ay hapis

Gezi Direnişi’nin 6. Yılı: Karanlık Gider Gezi Kalır

Taksim Dayanışması, Gezi’nin iktidarın baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına karşı bir itiraz olarak ortaya çıktığını vurguladı:

“Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hâlâ kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi’nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hâlâ büyük bir umut olarak durmaktadır.”

Açıklamada, Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik ve Medeni Yıldırım da anıldı.

Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: "Komşu Adalet Hanım ya da Adalet Çay Bahçesi"

Taksim Dayanışması, “Gezi Direnişi’nden aldığımız bu umutla; Gezi’nin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim’deyiz” dedi.

TMMOB'nin açıklaması

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "TMMOB, dün olduğu gibi bugün de arkadaşlarımızın yanında olmaya; bilimin, kamu yararının, demokrasinin ve özgürlüklerin savunucusu olmaya devam edecektir. Gezi’nin eşitlik, özgürlük ve dayanışma umudu bu ülkenin geleceğinde yaşamayı sürdürecektir. Ne olursa olsun bu karanlık gidecek, Gezi kalacak” ifadesini kullandı.

Özgür Özel'den gezi açıklaması

Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur" ifadelerini kullandı.



(Mİ)