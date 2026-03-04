Gezi’nin yıldönümünde Taksim Meydanı'nda durduğu için yargılanan 19 kişiye beraat

Gezi Direnişi'nin 2025’teki 12. yıldönümünde Taksim'de 2013'teki "Duran Adam" protestosunu tekrar ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 19 öğrencinin duruşması İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme eylemine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişi hakkında eylemin şiddet içermediğini ve kamu düzenini bozmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Hakim, tüm sanıklar bakımından “hareketlerinin cebir içermediğini, silahsız ve saldırısız olduğunu, kamu düzenini bozan ve insanların mal ve canını tehlikeye atan bir boyutta olmadığını, sanıkların Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hareket ettiklerini” belirterek hüküm kurdu.