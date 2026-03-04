Gezi’nin yıldönümünde Taksim Meydanı'nda durduğu için yargılanan 19 kişiye beraat

Gezi Direnişi'nin 2025’teki 12. yıldönümünde Taksim'de 2013'teki "Duran Adam" protestosunu tekrar ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 19 öğrencinin duruşması İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme eylemine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişi hakkında eylemin şiddet içermediğini ve kamu düzenini bozmadığını belirterek beraat kararı verdi.
Hakim, tüm sanıklar bakımından “hareketlerinin cebir içermediğini, silahsız ve saldırısız olduğunu, kamu düzenini bozan ve insanların mal ve canını tehlikeye atan bir boyutta olmadığını, sanıkların Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hareket ettiklerini” belirterek hüküm kurdu.
Ne olmuştu?
Gezi Direnişi’nin 2025’teki 12. yıldönümünde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "Duran Adam" eylemi yaptı.
“Duran Adam” eylemi, 2013’te sanatçı Erdem Gündüz’ün Taksim Meydanı’nda sessiz şekilde ayakta durmasıyla başlamış ve Gezi Direnişi’nin sembolik sivil itaatsizlik eylemlerinden biri olarak hafızalara geçmişti.
Eyleme müdahale eden polis, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocuklar gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 kişi sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen "sabit bekleme" eylemine katıldıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla dava açtı.
(HA)