GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ
Gezi Direnişi'nin zaman tüneli
Gezi Direnişi’nin üzerinden 11 yıl geçti. Ölümler, yaralanmalar, tutuklamalar ve davalar ile geçen 11 yılda neler yaşandı, hangi eşiklerden geçildi? 28 Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkı'na iş makinalarının girmesiyle başlayan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan Gezi Direnişi'nin yıldönümünde kırılma anlarını infografikle tekrar hatırlatıyoruz.
Gezi Direnişi'nin üzerinden geçen 11 yılda yaşanan kırılma anlarını derledik.
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(YK)
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