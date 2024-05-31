GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ

Gezi Direnişi'nin zaman tüneli

Gezi Direnişi’nin üzerinden 11 yıl geçti. Ölümler, yaralanmalar, tutuklamalar ve davalar ile geçen 11 yılda neler yaşandı, hangi eşiklerden geçildi? 28 Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkı'na iş makinalarının girmesiyle başlayan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan Gezi Direnişi'nin yıldönümünde kırılma anlarını infografikle tekrar hatırlatıyoruz.