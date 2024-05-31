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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 11:56
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GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ

Gezi Direnişi'nin zaman tüneli

Gezi Direnişi’nin üzerinden 11 yıl geçti. Ölümler, yaralanmalar, tutuklamalar ve davalar ile geçen 11 yılda neler yaşandı, hangi eşiklerden geçildi? 28 Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkı'na iş makinalarının girmesiyle başlayan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan Gezi Direnişi'nin yıldönümünde kırılma anlarını infografikle tekrar hatırlatıyoruz.

Yağmur Karagöz
Yağmur Karagöz

Yağmur Karagöz
Görseli Büyüt
Gezi Direnişi'nin zaman tüneli

Gezi Direnişi'nin üzerinden geçen 11 yılda yaşanan kırılma anlarını derledik.

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13 Temmuz 2013
Gezi 6 Yaşında | bianet’in Gezi Arşivi
Gezi 6 Yaşında | bianet’in Gezi Arşivi
29 Mayıs 2019

(YK)

Gezi Direnişi gezi parkı
Yağmur Karagöz
Yağmur Karagöz
[email protected] tüm yazıları

Gazeteci / Sosyal Medya Editörü, Bisiklet Elçisi. Mayıs 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

bu haberin uzantıları
GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ
Gezi'de yaşamını yitirenler için adliyelerden adalet çıkmadı
Bugün 10:00
/haber/gezi-de-yasamini-yitirenler-icin-adliyelerden-adalet-cikmadi-295962
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