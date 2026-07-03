‘Paraşüt akademisyen’ ile fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin kampüs kartı iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nün dünkü (2 Temmuz) mezuniyet töreninde “paraşüt akademisyen” Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemeyen Hasan Özdağ’ın kampüs giriş kartını beş yıl süreyle pasif hâle getirdi.

Başaran, öğrencinin fotoğraf çektirmeyi reddetmesinin ardından diplomasını vermemeye çalışmış ve diplomayı öğrencinin elinden çekmişti.

‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi

Paraşüt: Bölümlerin ihtiyaç ve talepleri dışında dışarıdan atanan akademisyenler için Boğaziçi Üniversitesi'nde “Demokratik Üniversite Nöbeti”ndeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılan bir terim.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi’nin konuya dair açıklaması şöyle:

Rektörlük Makamının 03.07.2026 tarihli ve E-84391427-302.12.01-294713 sayılı yazısına istinaden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 02.07.2026 tarihinde Güney Kampüs Albert Long Hall Binası’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, tören düzenini bozduğunuz tespit edildiğinden; Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18’inci maddesinin 10’uncu fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir. Kartınızın pasif olduğu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapabileceğiniz hususunda bilgilerinizi rica ederiz. İyi günler dileriz.

“Showunuzun bir parçası olamam”

Öte yandan, Başaran da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şöyle dedi:

“Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü’nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam.”

Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü'nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam. https://t.co/GY9ahtynQ4 — yasin ramazan (@parmakuclari) July 3, 2026

(TY)