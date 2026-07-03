ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 16:25 3 Temmuz 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 16:32 3 Temmuz 2026 16:32
Okuma Okuma:  2 dakika

‘Paraşüt akademisyen’ ile fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin kampüs kartı iptal edildi

Akademisyen Yasin Ramazan Başaran: “Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Paraşüt akademisyen’ ile fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin kampüs kartı iptal edildi
Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nün dünkü (2 Temmuz) mezuniyet töreninde “paraşüt akademisyenYasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemeyen Hasan Özdağ’ın kampüs giriş kartını beş yıl süreyle pasif hâle getirdi.

Başaran, öğrencinin fotoğraf çektirmeyi reddetmesinin ardından diplomasını vermemeye çalışmış ve diplomayı öğrencinin elinden çekmişti. 

‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi
‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi
Bugün 09:12
Paraşüt: Bölümlerin ihtiyaç ve talepleri dışında dışarıdan atanan akademisyenler için Boğaziçi Üniversitesi'nde “Demokratik Üniversite Nöbeti”ndeki akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılan bir terim. 

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi’nin konuya dair açıklaması şöyle:

Rektörlük Makamının 03.07.2026 tarihli ve E-84391427-302.12.01-294713 sayılı yazısına istinaden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nün 02.07.2026 tarihinde Güney Kampüs Albert Long Hall Binası’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, tören düzenini bozduğunuz tespit edildiğinden; Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18’inci maddesinin 10’uncu fıkrası uyarınca kampüs giriş kartınızın 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir.

Kartınızın pasif olduğu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapabileceğiniz hususunda bilgilerinizi rica ederiz. İyi günler dileriz.

“Showunuzun bir parçası olamam”

Öte yandan, Başaran da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şöyle dedi:

“Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü’nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi paraşüt akademisyen Yasin Ramazan Başaran
bu haberin uzantıları
‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi
Bugün 09:12
/haber/parasut-akademisyen-kendisiyle-fotograf-cektirmek-istemeyen-ogrenciye-diplomasini-vermedi-321134
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
‘Paraşüt akademisyen’, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye diplomasını vermedi
Bugün 09:12
/haber/parasut-akademisyen-kendisiyle-fotograf-cektirmek-istemeyen-ogrenciye-diplomasini-vermedi-321134
Sayfa Başına Git