TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 12.06.2026 14:38 12 Hezîran 2026 14:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.06.2026 14:43 12 Hezîran 2026 14:43
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎSÎG: Di meha Gulanê de herî kêm 212 karker mirin e

Li gorî rapora Meclîsa ISIGê, di pênc mehên destpêkê yên salê de herî kêm 835 karker mirin e. Karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
ÎSÎG: Di meha Gulanê de herî kêm 212 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Gulana 2026an aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Gulanê de herî kêm 212 karker di dema karkirinê de mirin e. Li gorî daneyên meclîsê di Gulanê de her roj 7 karker mirin e.

ÎSÎG: Di sala 2025an de herî kêm 2105 karker mirin e
ÎSÎG: Di sala 2025an de herî kêm 2105 karker mirin e
9 Çile 2026

Di pênc mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 835 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 149, di Nîsanê de jî 190 û di meha Gulanê de 212 karker di dema karî de mirin e.

Meclîsa İSİGê, ji sedî 68ê daneyan ji çapemeniya neteweyî, ji sedî 32yê wan jî ji hevalên kar û malbatên karkaran, pisporên ewlehiya karî, bijîşkên cihê karî, sendîka û çapemeniya herêmî berhev kiriye.

Di meha Gulanê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 78, xizmet 48, avahîsazî 38 û di beşa çandiniyê de jî 48 karker mirine.

2025: Zarokan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?
2025: Zarokan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?
31 Kanûn 2025

13 jin, 16 koçber û 7 zarok mirin

Di rapora ku ji bo 12ê Hezîranê Roja Cîhanî ya Têkoşîna Dijî Karkeriya Zarokan hat amadekirin de hat diyarkirin ku di meha Gulanê de heft karkerên zarok mirin e.

Çar ji zarokên ku di dema karî de mirine di sektora çandiniyê de, yek di bazirganiyê de, yek di avahîsaziyê de û yek jî di sektora metalê de dixebitîn. Zarokek di çarçoveya MESEMê (Bernameya Navendî ya Perwerdehiya Pîşeyî) de ku ev demeke dirêj e tê nîqaşkirin, dihat xebitandin.

Di sala perwerdehiyê a 2024-2025an de herî kêm 72 zarokên karker mirine
Di sala perwerdehiyê a 2024-2025an de herî kêm 72 zarokên karker mirine
19 Îlon 2025

Di meha Gulanê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 13 jin û 16 penaber/koçber bûn. Hat diyarkirin ku karkerên jiyana xwe ji dest dane ji Misir, Ozbekistan, Sûriye, Turkmenistan, Afganistan, Îran, Qazaxistan û Senegalê ne.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran İSİG
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê