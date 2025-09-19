Di sala perwerdehiyê a 2024-2025an de herî kêm 72 zarokên karker mirine

Sala nû ya perwerdehiyê di Duşema 8ê Îlonê de dest pê kir. Meclîsa Ewlehiya Kar û Tenduristiya Karkeran û (ÎSÎG) daneyên balkêş ên têkildarî karkeriya zarokan eşkere kir.
Di navbera Îlona 2024 û Tebaxa 2025an de herî kêm 72 zarokên karker di dema karkirinê de jiyana xwe ji dest dane.
Li gorî rapora Meclisa ÎSÎG’ê; di serdema perwerdeyê ya 2024-2025’an de herî kêm 72 zarokên karker jiyana xwe ji dest dan. Di raporê de hate gotin ku li gorî sala par rêjeya mirina zarokên karker ji sedî 10 zêdetir bûye.
Di raporê de hate gotin ku di sektora çandiniyê de 20 zarokan, di sektora pîşesaziyê de 19’an, di înşaetê de 17 û di sektora xizmetê de jî 16 zarokan jiyana xwe ji dest dane. Her wiha hate gotin ku bi rêya bernameyên Herêmên Pîşesaziya Organîze û Navendên Perwerdeyên Pîşeyî (MESEM), karkeriya zarokan bi polîtîkayên dewletê girseyî bûne.
Hat gotin ku di çarçoveya MESEMê de 505 hezar xwendekar 4 rojên hefteyê weke karkerên erzan tên xebitandin û ev yek weke “xwarina keda zarokan” hate pênasekirin. Hat gotin ku di nava du salên dawî de herî kêm 15 zarokan di çarçoveya MESEM’ê de û di dema stajê de jî herî kêm 7 xwendekaran jiyana xwe ji dest dane.
(NÖ/AY)