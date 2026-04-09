ÎSÎG: Di meha Adarê de herî kêm 148 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Adara 2026an aşkere kir.
Li gorî rapora İSİG di meha Adarê de herî kêm 148 karker di dema karkirinê de mirin e.
Di sê mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 432 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155 û di Sibatê de 129 karker di dema karî de mirin e.
Di meha Adarê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.
Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 56, xizmet 43, avahîsazî 28 û di beşa çandiniyê de jî 21 karker mirine.
16 jin,15 koçber û 8 zarok mirin
Di meha Adarê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 16 jin, 15 penaber/koçber û 8 jî zarok bûn. Karkerên koçber ji Îran, Sûriye, Gurcistan, Kazakistan, Misir û Afganistanê hatibûn.
Ji zarokên mirine jê 6 temenê wan di navbera 0-14an de bû û 2 jî di navbera 15-17an de bû.
Her weha ji karkerên ku mirine tenê 3 jê endamên sendîkayê bû. 145 karker bê sendika bûn. Li bajarên erdhejê heta niha 296 karker mirine
(HA/AY)