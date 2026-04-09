DW: Dîroka Weşanê: 09.04.2026 14:53 9 Nîsan 2026 14:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.04.2026 14:57 9 Nîsan 2026 14:57
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎSÎG: Di meha Adarê de herî kêm 148 karker mirin e

Li gorî rapora Adara 2026an a Meclîsa ISIGê, di sê mehên destpêkê yên salê de herî kêm 432 karker mirin e. Karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Adara 2026an aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Adarê de herî kêm 148 karker di dema karkirinê de mirin e.

Di sê mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 432 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155 û di Sibatê de 129 karker di dema karî de mirin e.

ÎSÎG: Di meha Sibatê de herî kêm 126 karker mirin e
ÎSÎG: Di meha Sibatê de herî kêm 126 karker mirin e
10 Adar 2026
Di heman qonaxa sala par de 145 karker miribûn. Di Kanûna Paşîn de 178, di Sibatê de 124 û tevî van daneyan di sê mehên destpêkê yên sala 2025an de 447 karker miribûn.

Di meha Adarê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin û çandiniyê de mirin e.

Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 56, xizmet 43, avahîsazî 28 û di beşa çandiniyê de jî 21 karker mirine.

16 jin,15 koçber û 8 zarok mirin

Di meha Adarê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 16 jin, 15 penaber/koçber û 8 jî zarok bûn. Karkerên koçber ji Îran, Sûriye, Gurcistan, Kazakistan, Misir û Afganistanê hatibûn.

Ji zarokên mirine jê 6 temenê wan di navbera 0-14an de bû û 2 jî di navbera 15-17an de bû.

Her weha ji karkerên ku mirine tenê 3 jê endamên sendîkayê bû. 145 karker bê sendika bûn. Li bajarên erdhejê heta niha 296 karker mirine

(HA/AY)

