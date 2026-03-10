ÎSÎG: Di meha Sibatê de herî kêm 126 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Sibata 2026an aşkere kir. Li gorî rapora İSİG di meha Sibatê de herî kêm 126 karker di dema karkirinê de mirin e.
Di du mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 284 karker di dema karkirinê de mirin e.
Di meha Sibatê de di beşên kar yên pîşesazî, xizmet û avahîsaziyê de mirinên karkeran zêde bûne.
Li gorî sektoran di beşa pîşesaziyê de 49, xizmet 40, avahîsazî 30 û di beşa çandiniyê de jî 7 karker mirine.
Li bajarên ku herî zêde karker lê mirine ev in: Denizli, İstanbul, Antalya, Erzîrom, Hatay, Aydin, Kocaeli, Zonguldak, Amasya, Ankara, Bursa, Manisa, Sakarya, Sêwas û Riha.
3 jinên karker mirin
Di meha Sibatê de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 3 jin û 6 jî penaber/koçber bûn.Karkerên koçber ji Îran, Sûriye, Azerbaycan û li Pakistanê hatibûn.
Her weha ji karkerên ku mirine tenê yek jê endamên sendîkayê bû. 123 karker bê sendika bûn. 2 karker jî nehatiye tespîtkirin ku bê ka endamên sendîkayê ne an na.
Li bajarên erdhejê heta niha 296 karker mirine
Li gorî rapora Meclîsa ISIGê, ji 6ê Sibata 2023an vir ve li bajarên herêma erdhejê herî kêm 296 karker di dema çêkirina avahiyan de mirine.
Her weha li gorî raporê, ji karkerên înşaetê yên ku li herêma erdhejê mirine jê 15 zarok û 22 koçber bûn. Tenê karkerek wekî endamê sendîkayê hatiye tomar kirin.
Li bajarên erdhejê hejmara herî zêde ya mirinan li Hatayê çêbûye. Li Hatayê 51 karker, li Mereşê 37, li Semsûrê 35, li Meletiyê 33, li Amedê 32, li Dîlokê 31, li Rihayê 30, li Edeneyê 18, li Xarpêtê 14, li Osmaniyeyê 13 û li Kilîsê 2 karker mirine.
