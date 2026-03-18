İran: Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani öldürüldü

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani['nin], sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü[rüldüğü]" açıklnadı.

1958'de Irak’ın Necef kentinde doğan Ali Laricani, İran'ın dinsel ve siyasal seçkinlerinden Amuli ailesinin üyesiydi. Tanınmış din alimi Mirza Haşim Amuli'nin oğluydu. Ailesi, Şah Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşınmış 1961'de İran'a geri dönmüştü.

Laricani, genç yaşta 1979 İran İslam Devrimi'nin fikri önderlerinden Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.

Ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yapan Laricani, daha sona Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve Kant'ın düşüncesi üzerine çalışmayı sürdürdü.

Laricani ailesinin düğer üyelerinden kardeşi Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başındaydı. diğer kardeşi Muhammed Cevad Laricani de dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Laricani ailesi, İslam devriminin başından başlayarak İran yönetiminde yer aldı.

AliLaricani 1979 sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu'nda çalıştı. Ardından Kültür Bakanı ve Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.

Laricani, 2005'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu. 2007'ye kadar İran’ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı.

2008'de İran Meclisine giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanıydı. 2015'te İran, Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecini yönetti.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrılarak dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından danışmanlığa getirildi. Laricani'nin 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları Anayasayı Koruyucular Konseyi'nce geri çevrildi.

Laricani, Ağustos 2025'te bir kez daha Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Bu atama ile birlikte İran’ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimler arasına girdi. Laricani'yi göreve getiren Ali Hamaney de, ABD-İsrail saldırısının ilk günlerinde öldürüldü.