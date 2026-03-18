Trump NATO ile ipleri koparıyor: "Artık size ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik süren savaşa ve bölgesel çatışmaya katılmalarına artık ihtiyaçlarının kalmadığını ve bu desteği istemediklerini ilan etti.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda Trump, NATO müttefiklerinin büyük bölümünden, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyona katılmak istemedikleri yönünde geri bildirim aldığını yazdı.

Trump, "Oysa neredeyse her ülke, yaptıklarımıza şiddetle katılıyordu ve İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi," dedi.

"İran'ı etkisizleştirdik, artık NATO ülkelerine ihtiyacımız yok"

Trump, NATO üyelerini kastederek "Ancak bu davranışları beni şaşırtmadı çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördü[ğünü]" ifade etti.

"Biz onları koruyacağız ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacak, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda." diye serzenişte bulundu.

İran'ın ordusunu ve çeşitli kademelerdeki liderlerini etkisiz hale getirdiklerini öne süren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına 'ihtiyacımız' yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'nin de yardımına ihtiyacımız yok" dedi.

Trump, daha önce verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin seyahatini erteledi

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere ülkeye yapmayı planladığı zirvenin ertelendiğini açıkladı.

ABD Başkanı savaş sürecinde Washington'da kalabilmek amacıyla Çin'den toplantıyı bir ay kadar ertelemesini talep ettiğini ve zirve için yeni tarihin beş veya altı hafta içinde netleşeceğini söyledi.

Trump'ın kararı iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik belirsizliği artırdı. Erteleme, ABD'nin Çin ile ilişkilerini istikrara kavuşturma çabaları açısından geçici de olsa bir geri adım olarak değerlendirildi.

