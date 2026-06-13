İran, Ali Hamaney'in cenaze töreni takvimini açıkladı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi’nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

Ali Hamaney suikastı

İran’ın ikinci dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’daki liderlik yerleşkesini hedef alan ABD-İsrail saldırıları sırasında öldürüldü. Hamaney’in yakın ailesinden dört kişinin daha hayatını kaybettiği saldırı, İranlı üst düzey siyasi ve askerî yetkililere yönelik daha geniş çaplı bir hava harekâtının parçası olarak gerçekleşti. Saldırının ardından yayımlanan uydu görüntülerine göre yerleşkedeki birden fazla yapı ağır hasar gördü.

İran’ın resmî açıklamasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Onun [Hamaney] hayatta olmadığına dair birçok işaret var” derken, ABD Başkanı Donald Trump da “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi ise ertesi gün Hamaney’in ölümünü doğruladı ve ülkede 40 günlük yas ile 7 günlük resmî tatil ilan etti.

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney ise 9 Mart’ta liderlik makamına seçildi.