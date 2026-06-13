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YT: Yayın Tarihi: 13.06.2026 14:05 13 Haziran 2026 14:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.06.2026 14:11 13 Haziran 2026 14:11
Okuma Okuma:  2 dakika

İran, Ali Hamaney'in cenaze töreni takvimini açıkladı

ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran, Ali Hamaney'in cenaze töreni takvimini açıkladı
*Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda ABD-İsrail karşıtı protesto, 30 Mayıs 2026. (Fotoğraf: AA)

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi’nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

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1 Mart 2026

Ali Hamaney suikastı

İran’ın ikinci dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’daki liderlik yerleşkesini hedef alan ABD-İsrail saldırıları sırasında öldürüldü. Hamaney’in yakın ailesinden dört kişinin daha hayatını kaybettiği saldırı, İranlı üst düzey siyasi ve askerî yetkililere yönelik daha geniş çaplı bir hava harekâtının parçası olarak gerçekleşti. Saldırının ardından yayımlanan uydu görüntülerine göre yerleşkedeki birden fazla yapı ağır hasar gördü.

İran’ın resmî açıklamasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Onun [Hamaney] hayatta olmadığına dair birçok işaret var” derken, ABD Başkanı Donald Trump da “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi ise ertesi gün Hamaney’in ölümünü doğruladı ve ülkede 40 günlük yas ile 7 günlük resmî tatil ilan etti.

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney ise 9 Mart’ta liderlik makamına seçildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran ali hamaney cenaze töreni
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