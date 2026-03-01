ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 08:30
 SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 08:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Ali Hamaney kimdir?

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

*İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 28 Haziran 2024. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939’da Meşhed kentinde doğdu.

Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi alan Hamaney, 1962 yılında Kum’da Ayetullah Humeyni’nin Şah’a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.

1978’de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979’da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.

24 Kasım 1979’da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası’na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.

27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi’nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981’de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3’üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

Humeyni’nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani’nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.

Yönetimi boyunca Batı karşıtlığıyla ön plana çıkan Hamaney, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.

İran’da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney’in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.

Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.

Özellikle son yıllarda, yönetim sorunları ve ekonomik problemlerden kaynaklanan sokak gösterilerinde Hamaney yönetim karşıtı eylemcilerin hedefi oldu.

Hamaney, 28 Şubat 2025’te ABD ve İsral’in İran’a başlattığı hava saldırılarında öldürüldü.

ali hamaney İsrail-İran çatışması israil-iran gerilimi iran-abd gerilimi İran-ABD çatışması İran
