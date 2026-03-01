İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in dün (28 Şubat) başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı” ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Ali Hamaney kimdir?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine “kısa süre içerisinde” misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.

İran’ın resmi açıklamasından önce İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu "Onun [Hamaney] hayatta olmadığına dair birçok işaret var” derken, ABD Başkanı Donald Trump da “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?

Hamaney’in aile bireyleri de öldürüldü

Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı’nın, Ali Hamaney’in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail’in saldırılarında Hamaney’in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamaney’in ölümünün ardından gösteriler Anadolu Ajansı’nın İran medyasından aktardığına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran’da İnkılap Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi’nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail’i lanetledi. The flag above the shrine of Imam Reza in Mashhad, Iran was lowered and a black banner was raised in its stead in mourning for the martyrdom of the Leader of the Revolution and the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayyed Ali Khamenei.pic.twitter.com/QncCH12nSY — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 1, 2026 *İmam Rıza Türbesi’ne siyah bayrak çekildi (Video: El-Meyadin) Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney’in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü. Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

