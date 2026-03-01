ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 09:00 1 Mart 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 09:42 1 Mart 2026 09:42
Okuma Okuma:  2 dakika

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in ortak düzenlediği saldırılarda Ali Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de hayatını kaybettiği açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
*İran'ın dini lideri Hamaney, Mayıs 2024. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in dün (28 Şubat) başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı” ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Ali Hamaney kimdir?
Ali Hamaney kimdir?
Bugün 08:30

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney’in ölümünün ardından İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine “kısa süre içerisinde” misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.

İran’ın resmi açıklamasından önce İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu "Onun [Hamaney] hayatta olmadığına dair birçok işaret var” derken, ABD Başkanı Donald Trump da “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullanmıştı.
Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
Bugün 09:30

Hamaney’in aile bireyleri de öldürüldü

Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı’nın, Ali Hamaney’in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail’in saldırılarında Hamaney’in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamaney’in ölümünün ardından gösteriler

Anadolu Ajansı’nın İran medyasından aktardığına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran’da İnkılap Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi’nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail’i lanetledi.

*İmam Rıza Türbesi’ne siyah bayrak çekildi (Video: El-Meyadin)

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney’in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

(VC)

